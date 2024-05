Tư lệnh Mỹ úp mở công nhận quân đặc nhiệm Anh đã hoạt động ở Ukraine

Ông Fenton cho biết ý tưởng trên đến từ “bài học rút ra tại Ukraine, chủ yếu qua góc nhìn của lực lượng đặc nhiệm Anh”. Theo ông, đơn vị tinh nhuệ của quân đội Anh đã mở rộng tính đa dạng trong đội hình tác chiến và áp dụng hiệu quả.

Theo ông Fenton, một nhóm đặc nhiệm 12 người như trước đây có thể không còn hiệu quả. Ông giải thích tác chiến hiện đại giờ đây yêu cầu bổ sung chuyên gia an ninh mạng, phi công, chuyên gia mật mã vào đội hình.

“Đặc nhiệm Anh nhờ đến tư vấn của phi công Không quân Hoàng gia Anh về hoạt động của máy bay không người lái và thông tin từ các binh sĩ hải quân về cách di chuyển của tàu trên biển Đen, khi họ có nhiều chuyên môn hơn trong vấn đề này”, ông Fenton nói.

Lực lượng đặc nhiệm quân đội Anh ITV

Hiện có những suy đoán về sự xuất hiện bí mật của quân đội phương Tây tại Ukraine. Khả năng phương Tây điều quân đến Ukraine cũng được đề cập, chẳng hạn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng ông sẽ cân nhắc gửi quân nếu Kyiv yêu cầu và Nga đạt bước tiến trên chiến trường.

Trong tuyên bố gửi đến Business Insider, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết: “Có chính sách lâu đời của các chính phủ kế nhiệm là không bình luận về lực lượng đặc nhiệm Anh”.

Hồi tháng 4.2022, các chỉ huy của Ukraine nói với tờ Times of London rằng đặc nhiệm Anh đã ở Ukraine để huấn luyện binh sĩ sử dụng tên lửa chống tăng NLAW do Anh viện trợ. Một quan chức quốc phòng châu Âu nói với Financial Times vào tháng 2 rằng: “Mọi người đều biết lực lượng đặc nhiệm phương Tây đã ở Ukraine. Họ chỉ không thừa nhận công khai”.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X hồi đầu tuần trước, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo Moscow có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu phương Tây gửi quân đến Ukraine.