Iran đe dọa trả đũa vì vụ Mỹ tấn công đảo Kharg

Trúc Huỳnh
15/03/2026 16:45 GMT+7

Iran hôm 14.3 đe dọa sẽ leo thang cuộc chiến đang diễn ra ở Trung Đông bằng cách nhắm mục tiêu vào bất kỳ cơ sở nào trong khu vực có liên hệ với Mỹ, sau khi Washington ném bom trung tâm năng lượng chính của nước này.

Khi cuộc xung đột bước sang tuần thứ ba, Iran thể hiện thái độ thách thức sau khi lực lượng Mỹ tấn công các địa điểm quân sự trên đảo Kharg, nơi xử lý 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó một ngày cho biết Mỹ đã “phá hủy hoàn toàn” các mục tiêu quân sự trên đảo, mặc dù Iran đã hạ thấp mức độ thiệt hại.

Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) hôm 14.3 đã làm gián đoạn hoạt động của một trung tâm năng lượng thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), nơi tiêu thụ khoảng 1 triệu thùng dầu thô Murban mỗi ngày của UAE - một khối lượng tương đương khoảng 1% nhu cầu dầu mỏ thế giới.

Ảnh vệ tinh chụp một trạm trung chuyển dầu tại đảo Kharg (Iran), ngày 25.2.2026

Một phát ngôn viên quân đội Iran đã kêu gọi người dân UAE sơ tán khỏi các cảng, bến tàu và “các nơi ẩn náu của Mỹ”, và nói rằng lực lượng Mỹ từ những khu vực đó đã tấn công đảo Kharg của Iran. UAE bác bỏ cáo buộc này.

Sau vụ tấn công tên lửa vào tòa nhà đại sứ quán Mỹ tại Baghdad đêm 13.3, cơ quan ngoại giao này phát cảnh báo an ninh kêu gọi công dân Mỹ nên rời khỏi Iraq ngay lập tức.

Cuộc chiến, bắt đầu từ ngày 28.2, đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng, chủ yếu ở Iran, và gây ra sự gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử.

Ngoại trưởng Iran cho biết sẽ có phản ứng đối với bất kỳ cuộc tấn công nào vào các cơ sở năng lượng của nước này và cảnh báo rằng Tehran sẽ sẽ nhắm vào các công ty Mỹ trong khu vực hoặc các công ty mà Mỹ có cổ phần.

Cũng trong ngày 14.3, ông Trump kêu gọi các quốc gia gửi tàu chiến đến để giữ cho eo biển Hormuz thông thoáng cho hoạt động vận chuyển hàng hải.

Nhà Trắng không trả lời yêu cầu bình luận về việc liệu có quốc gia nào đã đồng ý gửi tàu hay chưa.

Tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei cho biết tuyến đường thủy chiến lược này nên được tiếp tục đóng cửa.

Tin liên quan

Mỹ tiêu hao lượng đạn dược ‘dùng được nhiều năm’ trong cuộc chiến chống Iran

Mỹ tiêu hao lượng đạn dược ‘dùng được nhiều năm’ trong cuộc chiến chống Iran

Ước tính sáu ngày đầu tiên của cuộc xung đột ở Trung Đông đã khiến Washington thiệt hại ít nhất 11,3 tỉ USD.

Khám phá thêm chủ đề

