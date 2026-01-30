Đại sứ quán Mỹ gỡ cờ tưởng niệm, cựu chiến binh Đan Mạch nổi giận

Video được đài truyền hình TV2 của Đan Mạch chia sẻ cho thấy một nhân viên bảo vệ đã gỡ bỏ những lá cờ tưởng niệm 44 binh sĩ Đan Mạch hy sinh trong cuộc chiến ở Afghanistan khỏi các chậu cây đặt bên ngoài Đại sứ quán Mỹ hôm 27.1.

Nhiều cờ Đan Mạch được đặt trước Đại sứ quán Mỹ ở Copenhagen hôm 28.1 sau khi nhân viên sứ quán gỡ bỏ cờ Đan Mạch vào trưa 27.1 Ảnh: Chụp màn hình CNN

Hội Cựu chiến binh Đan Mạch hôm 28.1 đã lên án hành động này là "không cần thiết và thiếu tế nhị". Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Đan Mạch Carsten Rasmussen cho hay ông hiểu phản ứng giận dữ nhưng kêu gọi phản ứng có chừng mực.

"Khi họ hành động một cách thấp hèn, chúng ta sẽ hành động một cách cao thượng, và chúng ta sẽ đáp trả bằng sự bình tĩnh, phẩm giá và sự cân nhắc", ông Rasmussen nhấn mạnh.

Người dân Đan Mạch đã đáp trả bằng cách đặt thêm hàng trăm lá cờ khác trước Đại sứ quán Mỹ, theo một video được TV2 chia sẻ.

Trong khi đó, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói với CNN rằng việc đặt các lá cờ không được phối hợp với nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Copenhagen và đại sứ quán không biết về ý nghĩa của những lá cờ đó.

Vị phát ngôn viên nói thêm dù việc đặt những vật phẩm như thế nói chung không bị cấm, nhưng cờ và biểu ngữ thường được nhân viên bảo vệ dọn dẹp vào cuối ca làm việc "như một quy tắc chung". "Những lá cờ được đặt thêm sau đó vẫn đang ở vị trí cũ và sẽ tiếp tục được giữ nguyên", vị phát ngôn viên khẳng định.

Phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ tại Copenhagen nói với TV2 rằng "không có ý đồ xấu nào trong việc gỡ bỏ các lá cờ". Vị này nói thêm rằng đại sứ quán vô cùng kính trọng các cựu chiến binh Đan Mạch và những người đã đóng góp cho an ninh chung, theo TV2.