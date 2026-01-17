Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đoàn nghị sĩ Mỹ thăm Đan Mạch, trấn an chuyện Greenland

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
17/01/2026 05:30 GMT+7

Reuters ngày 16.1 đưa tin phái đoàn gồm 11 nghị sĩ lưỡng đảng Quốc hội Mỹ đã đến thủ đô Copenhagen (Đan Mạch) và có lịch trình gặp lãnh đạo Đan Mạch cùng chính quyền vùng lãnh thổ tự trị Greenland trong 2 ngày 16 - 17.1.

Chuyến thăm này được xem là động thái nhằm khẳng định sự ủng hộ của giới lập pháp tại Washington dành cho Đan Mạch, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục gây sức ép đòi kiểm soát Greenland.

Trong thông cáo, thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Coon, dẫn đầu phái đoàn Mỹ, cho biết: "Trong bối cảnh bất ổn quốc tế ngày càng tăng, chúng ta cần xích lại gần hơn với các đồng minh, không phải đẩy họ ra xa". Giới lập pháp từ 2 đảng Mỹ đang vận động để thông qua các quy định pháp lý nhằm ngăn ông Trump thâu tóm Greenland. Trước đó, cuộc họp giữa các quan chức Nhà Trắng và chính phủ Đan Mạch hôm 14.1 đã không đạt được bước đột phá để hóa giải bế tắc về vấn đề Greenland.

Nhà Trắng nói binh sĩ châu Âu đến Greenland không thể khiến ông Trump thay đổi ý định

Sau những tuyên bố gây lo ngại từ Nhà Trắng, các nước châu Âu ngày 14.1 đã đưa lực lượng đến hòn đảo Greenland của Đan Mạch để tham gia hoạt động trinh sát, đồng thời mang mục đích thể hiện sự ủng hộ chính trị dành cho chính quyền Copenhagen. Dù vậy, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 15.1 nhấn mạnh động thái trên của châu Âu không ảnh hưởng đến quyết định và mục tiêu mua lại Greenland của ông Trump.

Đoàn nghị sĩ Mỹ thăm Đan Mạch, trấn an chuyện Greenland - Ảnh 1.

Tòa nhà Lãnh sự quán Mỹ tại TP.Nuuk, Greenland

Ảnh: AFP

Một khảo sát của Reuters/Ipsos công bố ngày 14.1 cho thấy chỉ có 17% trong hơn 1.200 người Mỹ được hỏi ủng hộ việc mua lại Greenland, ngoài ra có 71% số người phản đối Mỹ sử dụng quân đội kiểm soát hòn đảo.

Trong ngày 16.1, Bộ trưởng Tài chính Pháp Roland Lescure cảnh báo việc Mỹ muốn kiểm soát Greenland sẽ đe dọa quan hệ thương mại giữa châu Âu và Mỹ, theo tờ Financial Times.

Tin liên quan

Thủ tướng Đan Mạch nói về tình hình Greenland

Thủ tướng Đan Mạch nói về tình hình Greenland

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho rằng nước này đang bước vào "thời điểm quyết định", trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý khả năng sử dụng vũ lực để kiểm soát Greenland.

Thủ hiến Greenland: 'Nếu phải chọn, chúng tôi chọn Đan Mạch, không phải Mỹ'

Khám phá thêm chủ đề

greenland chính phủ Copenhagen Quan hệ quốc tế Đan Mạch đoàn nghị sĩ Mỹ
