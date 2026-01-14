Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Thủ hiến Greenland: 'Nếu phải chọn, chúng tôi chọn Đan Mạch, không phải Mỹ'

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
14/01/2026 16:12 GMT+7

Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen khẳng định nếu phải lựa chọn, vùng lãnh thổ này vẫn sẽ là một phần của Đan Mạch, thay vì gia nhập Mỹ.

"Chúng tôi đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng địa chính trị. Nếu phải chọn giữa Mỹ và Đan Mạch ngay bây giờ, thì chúng tôi sẽ chọn Đan Mạch", Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen phát biểu trong cuộc họp báo ở thủ đô Copenhagen, Đan Mạch ngày 13.1, Al Jazeera đưa tin.

Ông Nielsen nhấn mạnh Greenland không muốn thuộc sở hữu của Mỹ, không muốn bị Mỹ kiểm soát và cũng không muốn trở thành một phần của họ.

Reuters ngày 14.1 đưa tin, khi được hỏi về phát ngôn của ông Nielsen, Tổng thống Mỹ Donald Trump đáp rằng: "Đó là vấn đề của họ. Tôi không đồng ý với họ. Tôi không biết ông ấy là ai và không biết gì về ông ta cả, thế nhưng phát biểu này sẽ gây rắc rối lớn cho ông ấy".

Thủ hiến Greenland: Chúng tôi chọn Greenland, không chọn Mỹ - Ảnh 1.

Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen (trái) và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tại họp báo ngày 13.1 ở thành phố Copenhagen, Đan Mạch

ẢNH: REUTERS

Cũng xuất hiện tại họp báo bên cạnh ông Nielsen, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết Đan Mạch đang đối mặt tình huống không dễ dàng, khi phải chống lại "sức ép phi lý từ đồng minh thân cận nhất".

Phát biểu của Thủ hiến Greenland được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump thúc đẩy việc giành quyền kiểm soát Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Ông Trump tuyên bố muốn mua Greenland và không loại trừ khả năng dùng vũ lực.

Trong ngày 14.1, các quan chức cấp cao Đan Mạch và Greenland sẽ đến Nhà Trắng trao đổi với chính phủ Mỹ về diễn biến gần đây.

Cũng liên quan vấn đề Greenland, một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ đã đệ trình dự luật nhằm ngăn động thái kiểm soát hay thâu tóm lãnh thổ của một quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Reuters đưa tin ngày 14.1.

Cụ thể, dự luật mang tên Đạo luật Bảo vệ đoàn kết NATO, do thượng nghị sĩ Dân chủ Jeanne Shaheen và thượng nghị sĩ Cộng hòa Lisa Murkowski soạn thảo. Dự luật quy định ngăn Bộ Ngoại giao Mỹ và Bộ Chiến tranh Mỹ (Bộ Quốc phòng trước đây) sử dụng ngân sách cho các hoạt động như phong tỏa, chiếm đóng, sáp nhập hoặc áp đặt quyền kiểm soát đối với lãnh thổ của bất kỳ quốc gia thành viên nào của NATO, trong đó có Đan Mạch.

Theo các nghị sĩ, dự luật được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những quan ngại ngày càng gia tăng liên quan Greenland. Dự luật này sẽ phải cần được lưỡng viện quốc hội thảo luận, bỏ phiếu phê duyệt, sau đó phải được Tổng thống Trump ký thì mới có hiệu lực.

Một phái đoàn nghị sĩ từ cả hai đảng của Mỹ dự kiến thăm Đan Mạch trong tuần này nhằm tái khẳng định quan hệ đồng minh trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh tham vọng sở hữu vùng lãnh thổ Greenland.

