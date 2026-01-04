Anh - Pháp phối hợp ném bom kho vũ khí ngầm của IS ở Syria

Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Anh, các chiến đấu cơ của Anh và Pháp đã tập kích cơ sở ngầm tại Syria vào tối 3.1 (giờ London). Quân đội Anh cho biết đã thành công đánh trúng mục tiêu, không gây rủi ro cho dân thường và các phi cơ quay về an toàn.

Chiến đấu cơ Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh ẢNH: REUTERS

Không quân Hoàng gia Anh đã sử dụng chiến đấu cơ Typhoon FGR4, được hỗ trợ bởi máy bay tiếp dầu Voyager, cùng chiến đấu cơ Pháp thực hiện tấn công vào cơ sở gần khu di tích thành phố cổ Palmyra ở miền trung Syria.

Theo các phân tích tình báo, địa điểm này được xác định là nơi IS từng dùng để chứa vũ khí và chất nổ. Quân đội Anh, Pháp đã sử dụng bom dẫn đường tấn công vào các đường hầm dẫn xuống cơ sở trên.

Trong tuyên bố ngày 3.1, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết: “Hành động này thể hiện vai trò lãnh đạo và quyết tâm của Anh trong việc sát cánh cùng các đồng minh để dập tắt mọi sự trỗi dậy của Daesh (tên gọi khác của IS) và hệ tư tưởng nguy hiểm, bạo lực của chúng ở Trung Đông”.

Cuộc tấn công trên là một phần trong nỗ lực của Anh đóng góp vào các hoạt động chống khủng bố trong khu vực và thể hiện sự phối hợp liên tục với các đồng minh châu Âu nhằm ngăn chặn IS trỗi dậy hoạt động tại Syria. Hiện quân đội Pháp chưa ra thông báo chính thức về chiến dịch phối hợp với Không quân Anh nói trên.