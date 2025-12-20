Mỹ không kích hơn 70 mục tiêu tại Syria đáp trả IS

Các quan chức Mỹ ngày 19.12 thông báo đã khởi động Chiến dịch Hawkeye (Mắt diều hâu) và tấn công hàng chục mục tiêu quân sự liên quan IS trên khắp Syria. Hawkeye là biệt danh của tiểu bang Iowa, quê nhà của hai binh sĩ Mỹ thiệt mạng mới đây, theo CNN.

Các tiêm kích F-15 của Mỹ bay tại Iraq sau cuộc không kích tại Syria hồi năm 2014 ẢNH: REUTERS

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth nói rằng chiến dịch nhằm diệt trừ các thành viên, cơ sở hạ tầng và kho vũ khí của IS nhằm đáp trả vụ tấn công nhắm vào lực lượng Mỹ hôm 13.12.

"Đây không phải là khơi mào một cuộc chiến tranh mà là tuyên bố báo thù. Nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump sẽ không bao giờ do dự và nhượng bộ trong việc bảo vệ người dân", ông Hegseth viết trên mạng xã hội X.

Vụ tấn công hôm 13.12 làm 2 binh sĩ và một thông dịch viên dân sự của Mỹ thiệt mạng. Từ đó, lực lượng Mỹ và đối tác đã tiến hành 10 chiến dịch, tiêu diệt hoặc bắt giữ khoảng 23 người, thu thập thông tin tình báo cho việc không kích, CNN dẫn lời một quan chức cho biết.

Đô đốc Brad Cooper, người đứng đầu Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo các chiến đấu cơ, trực thăng và pháo binh của Mỹ đã tấn công hơn 70 mục tiêu trên khắp miền trung Syria trong ngày 19.12. Jordan cũng điều tiêm kích tham gia chiến dịch. Các lực lượng đã sử dụng hơn 100 vũ khí chính xác nhắm vào các mục tiêu IS.

Tổng thống Trump cho biết quân đội Mỹ đã thực hiện một đòn đáp trả rất nghiêm túc chống IS. "Chúng tôi đang tấn công rất mạnh vào sào huyệt của IS tại Syria, nơi nhuốm máu với nhiều vấn đề nhưng có tương lai tươi sáng nếu IS có thể bị diệt trừ", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Bộ Ngoại giao Syria không bình luận về đợt tấn công của Mỹ nhưng bày tỏ cam kết chống IS và đảm bảo sẽ không để tổ chức này có chốn nương náu trên lãnh thổ Syria.

Dưới đây là một số hình ảnh của chiến dịch Hawkeye.

Những quả bom GBU-31 chuẩn bị được lắp lên tiêm kích F-15E để tấn công IS tại Syria ngày 15.12 ảnh: reuters

Quả bom được gắn lên tiêm kích F-15E trong chiến dịch Hawkeye ẢNH: reuters

Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) M142 được đưa lên máy bay vận tải C-17 để chuẩn bị cho chiến dịch Hawkeye ảnh: reuters

Một binh sĩ Mỹ viết thông điệp tưởng nhớ các đồng đội đã thiệt mạng trong vụ tấn công hôm 13.12 lên quả bom ảnh: reuters