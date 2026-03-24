Pakistan sẽ tổ chức đàm phán Mỹ - Iran sau khi ông Trump hoãn đánh lưới điện?

Một quan chức châu Âu cho biết dù không có đàm phán trực tiếp giữa hai nước, nhưng Ai Cập, Pakistan và các quốc gia vùng Vịnh đang chuyển tiếp thông điệp. Một quan chức Pakistan và một nguồn tin thứ hai cho Reuters biết các cuộc đàm phán trực tiếp nhằm chấm dứt chiến tranh có thể được tổ chức tại Islamabad ngay trong tuần này.

Ông Trump viết trên nền tảng Truth Social rằng Mỹ và Iran đã có những cuộc trao đổi "rất tốt đẹp và hiệu quả" về một "giải pháp toàn diện và triệt để cho các hoạt động thù địch ở Trung Đông".

Do đó, ông cho biết sẽ hoãn kế hoạch tấn công lưới điện của Iran thêm 5 ngày. Tuyên bố của ông đã đẩy giá cổ phiếu tăng và giá dầu giảm mạnh xuống dưới 100 USD/thùng, sự đảo chiều bất ngờ so với đợt lao dốc của thị trường do các lời đe dọa cuối tuần của ông và cam kết đáp trả từ Iran gây ra.

Sau đó, ông Trump nói với các phóng viên rằng đặc phái viên Steve Witkoff và con rể Jared Kushner, những người đã đàm phán với Iran trước chiến tranh, đã có các cuộc thảo luận với một quan chức cấp cao Iran cho đến tối 22.3 và sẽ tiếp tục vào ngày 23.3.

"Chúng tôi đã có các cuộc đàm phán rất, rất mạnh mẽ. Để xem sẽ dẫn tới đâu. Tôi có thể nói rằng chúng ta có những điểm đồng thuận lớn, gần như là tất cả các điểm".

Đường phố Tehran trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran ẢNH: REUTERS

Tại Memphis, ông cho biết Washington đã đàm phán với Iran "trong một thời gian dài, và lần này họ nghiêm túc", đồng thời nói thêm có thể có "một thỏa thuận tốt cho tất cả mọi người".

Ông không nêu danh tính quan chức Iran đang liên lạc với hai ông Witkoff và Kushner.

Một quan chức Israel và hai nguồn tin khác quen thuộc với vấn đề này cho biết bên đối thoại phía Iran là Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf, một nhân vật quyền lực. Tuy nhiên, ông Qalibaf viết trên mạng xã hội rằng không hề có đàm phán như vậy với Mỹ, và chế giễu đề xuất này là một âm mưu thao túng thị trường tài chính.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) nói phát ngôn của ông Trump là "chiến dịch tâm lý" đã "lỗi thời" và không có tác động gì đến cuộc chiến của Tehran.

Một quan chức Pakistan cho biết Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, cũng như ông Witkoff và ông Kushner, dự kiến sẽ gặp các quan chức Iran tại Islamabad trong tuần này, sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir.

Nhà Trắng đã xác nhận cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Munir. Tuy nhiên, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết nói đây là cuộc "thảo luận ngoại giao nhạy cảm", hiện chưa thể công bố thông tin.

Sau khi ông Trump đe dọa sẽ tấn công các nhà máy điện của Iran, nước này tuyên bố sẽ tấn công cơ sở hạ tầng của các đồng minh Mỹ ở Trung Đông, làm dấy lên khả năng gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung năng lượng toàn cầu có thể kéo dài hơn dự kiến.

Hơn 2.000 người đã thiệt mạng trong cuộc chiến mà Mỹ và Israel phát động vào ngày 28.2.