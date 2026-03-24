Israel phá cầu ở miền nam Lebanon, bộ trưởng hé lộ ý đồ sáp nhập lãnh thổ
La Vi
24/03/2026 11:20 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Israel hôm 23.3 cho biết Israel nên mở rộng biên giới với Lebanon đến tận sông Litani ở sâu bên trong miền nam nước này, trong bối cảnh quân đội Israel ném bom cầu và phá hủy nhà cửa trong khu vực trong một cuộc tấn công quân sự leo thang.

Một hố sâu hoắm xuất hiện trên bề mặt cầu Qasmiyeh tại Lebanon ngày 24.3.

Một ngày trước đó, lực lượng Israel đã tấn công cây cầu huyết mạch bắc qua sông Litani.

Dòng sông là ranh giới tự nhiên phân định miền nam Lebanon, và việc phá hủy các cây cầu sẽ cắt đứt kết nối giữa miền nam với phần còn lại của đất nước.

"Như có thể thấy, chúng đã đánh trúng cây cầu này - một trong những cây cầu quan trọng nhất, nối liền Sidon và Tyre. Và mọi người thấy đấy, người Israel không quan tâm đến cây cầu, cũng chẳng quan tâm đến dân thường hay bất cứ điều gì khác; chúng đang tấn công khắp nơi", một người dân Lebanon chia sẻ.

Cầu Qasmiyeh bắc qua sông Litani bị hư hại sau khi trúng bom của Israel

Giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn tại Lebanon bùng phát trở lại sau khi Hezbollah bắn rốc két vào Israel để ủng hộ Iran trong cuộc chiến chống lại chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel.

Tổng thống Israel Isaac Herzog đã đến thăm thành phố Kiryat Shmona vào ngày 24.3, nơi phải hứng chịu hỏa lực rốc két và súng cối từ Hezbollah.

Ngay sau chuyến thăm, còi báo động không kích đã khiến người dân chạy đi tìm nơi trú ẩn, và một tiếng nổ vang lên.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel ngày 23.3 cho biết ông đã chỉ thị cho quân đội đẩy nhanh việc phá hủy nhà cửa ở Lebanon tại "các làng tiền tiêu" nhằm chấm dứt các mối đe dọa đối với người Israel, và phá hủy tất cả các cây cầu bắc qua sông Litani của Lebanon vì những cây cầu này được cho là được sử dụng cho "hoạt động khủng bố".

Chính quyền Lebanon cho biết các cuộc không kích và tấn công trên bộ của Israel đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng.

Hơn một triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa khi Israel ra lệnh cho người dân sơ tán khỏi nhiều vùng trên đất nước.

Ông Mohammed Saleh hiện đang trú ẩn tại Beirut. Ông nói mình sẽ trở lại miền nam Lebanon, và khẳng định người Israel đừng nghĩ rằng bằng cách đánh bom cầu sẽ cắt đứt được con đường quay lại.

Nhưng một số người ở Israel có kế hoạch khác.

Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich ngày 24.3 cho biết Israel nên chiếm lãnh thổ Lebanon đến tận sông Litani.

Ông nói với một chương trình phát thanh rằng chiến dịch quân sự ở Lebanon "cần kết thúc với một thực tế hoàn toàn khác, cả về quyết định liên quan đến Hezbollah lẫn việc thay đổi biên giới của Israel".

Israel mở rộng vùng oanh tạc ở Lebanon, đe dọa đưa quân vào dẹp Hezbollah

Hôm 12.3, quân đội Israel đã gần như tăng gấp đôi diện tích khu vực phía nam Lebanon mà họ yêu cầu người dân phải sơ tán. Kể từ khi Lebanon bị cuốn vào cuộc chiến tuần trước, các cuộc sơ tán quy mô lớn và oanh tạc của Israel đã khiến hơn 800.000 người phải di dời.

84 trẻ em thiệt mạng ở Lebanon vì Israel oanh tạc

Quân Israel đột kích Lebanon, Hezbollah nói bắn hạ trực thăng

