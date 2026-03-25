Iran ra tín hiệu muốn Phó tổng thống Mỹ Vance tham gia đàm phán

Theo báo New York Post, các thông tin mới cho thấy Phó tổng thống Vance – được xem là nhân vật dè dặt với việc can dự quân sự ở nước ngoài – có thể trở thành trưởng đoàn đàm phán. Điều này phản ánh không chỉ ảnh hưởng ngày càng lớn của ông trong nội các mà cả nhận định của các quan chức Iran rằng ông là một đối tác Mỹ khác biệt.

Tuy nhiên, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định quyết định về nhân sự tham gia đàm phán thuộc về ông Trump, không bị Tehran ảnh hưởng.

Ngày 25.3, The Guardian đưa tin các quan chức Tehran không muốn đàm phán với hai ông Steve Witkoff hay Jared Kushner – những người từng dẫn dắt các cuộc đàm phán bất thành trước đây với Iran. Một số nguồn tin Pakistan cũng liệt kê Phó tổng thống Vance là lựa chọn thay thế được ưu tiên.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu tại một nhà máy sản xuất ở Auburn Hills, Michigan, Mỹ hôm 18.3 ẢNH: REUTERS

Hiện các tiếp xúc cấp chính phủ Mỹ - Iran đang diễn ra, khi cả hai bên xem xét các danh sách yêu cầu và nhượng bộ tiềm năng được trao đổi trong những tuần gần đây. Các địa điểm tổ chức đàm phán có thể bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan, nhưng chưa có cuộc họp chính thức nào được chốt.

Phát biểu ngày 25.3, ông Trump cho biết các cuộc thảo luận với Iran vẫn là nỗ lực tập thể, trong đó ông Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, ông Kushner và ông Witkoff đều tham gia.

Các quan chức Iran trở nên thận trọng khi đàm phán với một số đặc phái viên Mỹ sau khi các vòng đàm phán trước đó đổ vỡ và kéo theo các cuộc tấn công quân sự. Điều này thúc đẩy Tehran muốn vượt qua các kênh ngoại giao truyền thống để tiếp cận ông Vance – người được cho là có quan điểm phản chiến.

Mặc dù Phó tổng thống Vance từng chỉ trích các can dự trước đây tại Trung Đông, ông vẫn công khai ủng hộ ông Trump trong cuộc chiến với Iran, bày tỏ tin tưởng tổng thống sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Về phía Iran, đại diện tiềm năng có thể là Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf. Tuy nhiên, bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng cần sự chấp thuận của lãnh tụ tối cao Iran.

Bối cảnh khu vực làm phức tạp thêm bức tranh ngoại giao. Các quốc gia vùng Vịnh phần lớn từ chối làm trung gian, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan nổi lên như những bên có thể đóng vai trò trung gian.

Trong bối cảnh đó, các quan chức Israel cảnh báo phương Tây không nên nới lỏng áp lực lên Tehran.