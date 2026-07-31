Ông Trump: Hội đồng Hòa bình đã đạt được thỏa thuận giải giáp Gaza

Khói lửa bốc lên từ địa điểm trúng không kích của Israel tại Gaza hôm 28.7 ảnh: reuters

Trong bài viết trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump mô tả việc đạt được thỏa thuận giải giáp Gaza là cột mốc quan trọng trong quá trình triển khai kế hoạch 20 điểm của ông nhằm dứt cuộc xung đột giữa Israel và Hamas tại Gaza, theo AFP.



Chủ nhân Nhà Trắng cho hay thỏa thuận sẽ được triển khai theo từng giai đoạn, với lực lượng Israel rút khỏi Dải Gaza trong lúc tiến trình giải giáp diễn ra, và một lực lượng ổn định quốc tế sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát Palestine mới để bảo đảm an ninh tại vùng lãnh thổ này.

Ông Trump gửi lời cảm ơn tới các bên làm trung gian hòa giải gồm Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ.

"Thỏa thuận này là bước đi then chốt hướng đến việc Gaza cuối cùng được lãnh đạo bởi một chính quyền Palestine mới sẽ phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Hòa bình nhằm hỗ trợ người dân Palestine", ông Trump cho biết trên Truth Social.

"Cùng lúc đó, Israel sẽ có được sự bảo đảm an ninh mà nước này xứng đáng được hưởng", ông nói thêm.

AFP dẫn lời giới chức Hamas không nêu tên xác nhận đã đạt được thỏa thuận, sẽ sớm có tuyên bố chính thức.

Theo những quan chức này, các bên đã đạt được thỏa thuận về vấn đề giải giáp, và quân đội Israel sẽ rút khỏi Dải Gaza theo lộ trình từng giai đoạn. Hamas kỳ vọng các bên trung gian cùng Hội đồng Hòa bình sẽ bảo đảm Israel tuân thủ đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận.

Vài giờ trước, các nguồn tin cho biết hoạt động thương thuyết giữa các bên trung gian và phía lãnh đạo Hamas tại Cairo (Ai Cập) về việc triển khai kế hoạch hòa bình cho Gaza do Mỹ làm trung gian đã đạt được những tiến triển hiếm hoi.

Tuy nhiên, lúc đó một quan chức Israel cho rằng những điều khoản được đề xuất vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của phía Israel.

Hôm 30.7, Israel tiếp tục không kích Gaza, khiến ít nhất 6 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em, theo Reuters dẫn các nhân viên y tế tại địa phương.