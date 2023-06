Ông Trump hứng mưa chỉ trích mới từ đối thủ cùng đảng vì vụ tài liệu mật

Ông Trump trong một sự kiện tại bang New Jersey (Mỹ) ngày 13.6 REUTERS

Những bình luận này, bao gồm lời chỉ trích gay gắt từ cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper, xuất hiện trong các chương trình trò chuyện chính trị lớn vào dịp cuối tuần đầu tiên kể từ khi ông Trump không nhận tội trước cáo trạng liên quan việc ông lưu giữ một số tài liệu nhạy cảm nhất của chính phủ Mỹ, theo AFP.

Làn sóng chỉ trích mới hoàn toàn trái ngược với phát ngôn của nhiều đảng viên Cộng hòa trong quốc hội Mỹ, những người đã lên tiếng bảo vệ ông Trump hoặc không có lời nào chỉ trích ông.

"Tôi không thể biện hộ cho những gì bị cáo buộc", ông Mike Pence, cựu phó tổng thống từng phục vụ ông Trump, nói trong chương trình "Meet the Press" ngày 18.6 của đài NBC, ám chỉ hành động của sếp cũ trong vụ tài liệu mật.

Ông Asa Hutchinson, cựu Thống đốc bang Arkansas, cùng ngày còn đi xa hơn khi cho rằng các cáo buộc đối với ông Trump là "nghiêm trọng" và khiến cựu tổng thống "không còn tư cách" để tái tranh cử. "Tôi nghĩ rằng ông ấy nên bỏ cuộc" trong cuộc đua năm 2024, ông Hutchinson nói trong chương trình "This Week" của đài ABC.

Cả ông Trump, ông Pence và ông Hutchinson đều đã khởi động chiến dịch tranh cử nhằm giành được đề cử của đảng Cộng hòa cho vị trí ứng viên tổng thống trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 11.2024 tại Mỹ.

Theo cáo trạng, ông Trump bị cáo buộc gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia khi lưu giữ bất hợp pháp các kế hoạch quân sự tuyệt mật và thông tin về vũ khí hạt nhân tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở Florida. Ngoài ra, ông cũng bị truy tố vì cố gắng ngăn cản các điều tra viên liên bang thu hồi các tài liệu này.

Đây là một trong nhiều thách thức pháp lý đang phủ bóng đen lên nỗ lực quay lại Nhà Trắng của ông Trump. Cựu tổng thống tuyên bố mình vô tội và cho rằng Bộ Tư pháp Mỹ đã "bị vũ khí hóa" để chống lại ông.

"Nếu các cáo buộc là đúng, rằng các tài liệu chứa thông tin về an ninh quốc gia của chúng ta… thì hành động đó có thể gây hại cho quốc gia", ông Esper, lãnh đạo Lầu Năm Góc thời chính quyền Trump, phát biểu trong chương trình "State of the Union" của đài CNN ngày 18.6.

Nhắc lại tuyên bố của công tố viên đặc biệt Jack Smith, người đã đưa ra cáo trạng với ông Trump, ông Esper nói "không ai đứng trên luật pháp" và cho rằng những tiết lộ trong cáo trạng là "đáng lo ngại".

Các ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa đang rơi vào tình thế khó khăn khi cố gắng nới rộng khoảng cách giữa họ với ông Trump, ứng viên sáng giá của đảng hiện nay, mà không chọc giận lực lượng cử tri ủng hộ cựu tổng thống.

"Cựu tổng thống xứng đáng có được một phiên tòa... Tôi muốn bảo lưu phán quyết về việc này cho đến khi ông ấy có cơ hội biện hộ cho mình trước tòa", ông Pence nói.

Cựu phó tổng thống cũng nói rõ rằng ông và ông Trump "đã có bất đồng" về một số vấn đề khác, bao gồm chuyện nợ công.

Cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie, người tuần trước tuyên bố sẽ trực tiếp đối đầu với ông Trump, hôm 18.6 đã chỉ trích cựu tổng thống "thường xuyên than vãn, phàn nàn và rên rỉ về việc mọi thứ không công bằng như thế nào".

Ông Christie, một cựu công tố viên liên bang, cũng công kích ông Trump vì đã mắng mỏ các thuộc cấp cũ có quan điểm khác với mình. "Ông ấy là một đứa trẻ nóng nảy khi ai đó không đồng ý với ông ấy", ông Christie nói với CNN.