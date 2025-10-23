Ông Trump hủy gặp ông Putin, không cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Phát biểu trước báo giới trong buổi tiếp Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng, ông Trump cũng cho rằng Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có thể có 'ảnh hưởng lớn' đối với Tổng thống Putin.

"Chúng tôi đã hủy cuộc gặp với Tổng thống Putin. Tôi cảm thấy không ổn. Tôi cảm thấy chúng tôi sẽ không đạt được mục tiêu cần đạt được. Vì vậy, tôi đã hủy bỏ cuộc gặp. Nhưng chúng tôi sẽ làm điều đó trong tương lai", ông Trump cho hay.

Hôm 16.10, ông Trump sau cuộc điện đàm với ông Putin cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau tại Hungary trong vòng 2 tuần sau đó. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với phát ngôn trên của ông Trump. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó khẳng định 2 nhà lãnh đạo Nga - Mỹ đã có "hiểu biết chung", nhưng chưa có kế hoạch cụ thể cho cuộc gặp song phương.

Cũng tại Nhà Trắng hôm 22.10, ông Trump giải thích lý do ông không đồng ý chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine, sau khi đã phát tín hiệu trong đầu tháng này rằng ông có thể sẽ làm thế.

"Vấn đề với Tomahawk mà rất nhiều người không biết, đó là sẽ cần tối thiểu 6 tháng, thường là 1 năm, để học cách sử dụng. Tên lửa này cực kỳ tinh vi. Vậy nên cách duy nhất để bắn Tomahawk [hiện nay] là người Mỹ phải bắn, và chúng tôi sẽ không làm điều đó", ông Trump giải thích.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 22.10 ẢNH: REUTERS

Về phần mình, ông Rutte cho hay ông đến Nhà Trắng để thảo luận về các phương án chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, dù nói rằng "không có kế hoạch hòa bình nào được đưa ra thảo luận".

Cũng trong ngày 22.10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thông báo Tổng thống Trump đã áp đặt các biện pháp cấm vận mạnh tay đối với hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga sau khi kết luận rằng Tổng thống Putin không "trung thực và thẳng thắn" trong các cuộc đàm phán về Ukraine.

Ông Bessent còn cảnh báo rằng Bộ Tài chính Mỹ đã sẵn sàng "thực hiện các hành động tiếp theo nếu cần thiết" để hỗ trợ nỗ lực chấm dứt xung đột của Tổng thống Trump. Trước khi thông báo biện pháp cấm vận mới, ông Bessent nói rằng đây là "một trong những lệnh cấm vận lớn nhất mà chúng tôi đã áp dụng đối với Liên bang Nga".

Ông Trump nói mình hy vọng lệnh cấm vận mới sẽ khiến Tổng thống Putin hành xử "hợp lý" hơn: "Tôi chỉ nghĩ là đến lúc rồi. Tôi đã đợi rất lâu [trước khi ra quyết định]. Tôi nghĩ chắc chắn sẽ có tác động. Đó là những biện pháp cấm vận sâu rộng, cấm vận hai công ty dầu khí thuộc loại lớn nhất thế giới".

Ngoài ra, theo hãng tin AFP, Liên minh châu Âu (EU) hôm 22.10 thông báo EU đã đồng ý áp đặt gói cấm vận thứ 19 lên Nga. Gói này bao gồm lệnh cấm nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Nga vào năm 2027, đưa các tàu chở dầu được Moscow sử dụng vào danh sách đen và hạn chế đi lại đối với các nhà ngoại giao Nga.

Mặt khác, theo AFP, Tổng thống Trump ngày 22.10 nói rằng Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có thể có "ảnh hưởng lớn" đối với Tổng thống Putin về những nỗ lực chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

"Tôi nghĩ ông Tập có thể có ảnh hưởng lớn đối với ông Putin... Ông Tập được nhiều người kính trọng, là một nhà lãnh đạo rất mạnh mẽ của một nước lớn... Tôi nghĩ điều đó có thể có ảnh hưởng lớn. Và chúng tôi chắc chắn sẽ nói về Nga, Ukraine", ông Trump nói.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ gặp gỡ bên lề Hội nghị cấp cao APEC ở Hàn Quốc vào cuối tháng này.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với các phát biểu của ông Trump, cũng như các lệnh cấm vận mới của phía Mỹ và EU.