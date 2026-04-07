Ông Trump: Iran sẽ bị 'xóa sổ' trong một đêm nếu không đạt thỏa thuận

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6.4 đã đưa ra lời đe dọa mới nhằm vào Iran từ Nhà Trắng, cảnh báo Tehran phải đạt được một thỏa thuận trước tối 7.4 nếu không sẽ phải hứng chịu các đợt ném bom rộng hơn vào các cầu và nhà máy điện.

Ông Trump tuyên bố: "Toàn bộ đất nước đó có thể bị xóa sổ trong một đêm. Và đêm đó có thể là đêm mai".

Trước đó, ông tuyên bố sẽ thực thi thời hạn tối 7.4 để Iran đồng ý với thỏa thuận ngừng bắn.

Ông nói Iran đã đưa ra một đề xuất để chấm dứt xung đột, nhưng đề xuất đó chưa đáp ứng được các yêu cầu của Mỹ.

Ông Trump cho biết: "Họ đã đưa ra một đề xuất, và đó là một đề xuất quan trọng. Đó là một bước tiến đáng kể. Nó chưa đủ tốt, nhưng đó là một bước tiến rất đáng kể".

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 6.4 ẢNH: REUTERS

Iran hôm 6.4 tuyên bố muốn chấm dứt lâu dài cuộc chiến với Mỹ và Israel, đồng thời phản đối áp lực phải mở lại eo biển Hormuz.

Tại cuộc họp báo Nhà Trắng, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết ngày 6.4 sẽ chứng kiến làn sóng không kích lớn nhất của Mỹ kể từ đầu cuộc chiến và ngày 7.4 sẽ còn dữ dội hơn.

"Theo chỉ đạo của tổng thống, hôm nay sẽ là khối lượng tấn công lớn nhất kể từ ngày đầu tiên của chiến dịch này. Ngày mai, còn nhiều hơn hôm nay. Và sau đó Iran có một sự lựa chọn. Hãy lựa chọn một cách khôn ngoan, vì đây là một vị tổng thống không nói đùa", ông Hegseth nói.

Các nhà phê bình cho rằng ông Trump sẽ phạm tội ác chiến tranh nếu Mỹ tấn công các nhà máy điện dân sự, một quan điểm mà ông Trump đã bác bỏ hôm 6.4, nói rằng tội ác thực sự là Iran có được vũ khí hạt nhân.

Ông Trump cũng kể chi tiết về nhiệm vụ giải cứu cuối tuần để tìm kiếm một phi công Mỹ bị rơi máy bay và mất tích bên trong Iran.

Giám đốc CIA John Ratcliffe cho biết cơ quan của ông đã sử dụng chiến thuật đánh lạc hướng để khiến Iran tin rằng phi công đang ở nơi khác.

"CIA đã thực hiện một chiến dịch đánh lừa để gây nhầm lẫn cho người Iran, những kẻ đang ráo riết săn lùng phi công của chúng ta. Vào sáng 4.4, chúng tôi đã đạt được mục tiêu chính bằng cách tìm ra và xác nhận rằng một trong những người giỏi nhất và dũng cảm nhất của nước Mỹ vẫn còn sống và đang ẩn náu trong một khe núi, vẫn vô hình trước kẻ thù nhưng không phải với CIA", ông Ratcliffe nói.

Ông Trump cũng cho biết ông sẽ yêu cầu phóng viên đầu tiên tiết lộ thông tin rằng phi công ở Iran đã được giải cứu phải khai ra nguồn tin, và đe dọa sẽ bỏ tù họ nếu từ chối.