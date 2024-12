Ông Trump kêu gọi bắn hạ các UAV bí ẩn xuất hiện tại nhiều tiểu bang Mỹ

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ẢNH: REUTERS

Tờ The Hill ngày 14.12 dẫn lời Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump kêu gọi cơ quan chức năng bắn rơi các máy bay không người lái (UAV) bí ẩn xuất hiện trên bầu trời bang New Jersey và một số nơi khác trong những tuần qua.

Ông còn cho rằng chính phủ cần phải biết rõ hơn về những UAV bí ẩn đó.

"Những vụ nhìn thấy UAV bí ẩn trên khắp đất nước. Liệu điều này có thực sự xảy ra mà không có sự cho phép của chính phủ chúng ta không. Tôi không nghĩ vậy! Hãy cho công chúng biết, và ngay bây giờ. Nếu không, hãy bắn hạ chúng!" ông Trump viết trên Truth Social.

Tổng thống đắc cử Mỹ lên tiếng sau khi có ngày càng nhiều báo cáo về các vụ nhìn thấy vật thể bay ở New Jersey, New York, Delaware và Pennsylvania.

Lầu Năm Góc hôm 11.12 cho rằng không có quốc gia nào liên quan các UAV bí ẩn gần các địa điểm quân sự nhạy cảm của Mỹ tại New Jersey.

Đến ngày 13.12, các nghị sĩ từ New Jersey và New York đã gửi một lá thư cho FBI, Bộ An ninh Nội địa (DHS) và Cục Hàng không Liên bang đề nghị thông tin về vụ việc. Cùng ngày, Nhà Trắng, FBI và DHS cho biết chưa có chứng cứ các UAV trên gây mối đe dọa về an toàn và an ninh quốc gia.

FBI và DHS cho rằng đó là các máy bay có người lái và bay hợp pháp. Tuy nhiên, những vụ việc tương tự vẫn tiếp tục được ghi nhận và gây xôn xao dư luận.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson hôm 13.12 đã nhận được báo cáo mật về những UAV bí ẩn trên.

Trong diễn biến liên quan, Đài ABC News ngày 14.12 đưa tin có nhiều trường hợp UAV bí ẩn đi vào không phận tại một trạm vũ khí của Hải quân Mỹ ở New Jersey.

Trạm vũ khí hải quân Earle, đặt tại thị trấn Colts Neck, cho biết họ "hay biết" về những vụ phát hiện UAV trong khu vực và "tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên bang và tiểu bang để đảm bảo an toàn cho nhân viên và hoạt động" của mình.

"Ddù chưa xác định được mối đe dọa trực tiếp nào đối với cơ sở này, chúng tôi có thể xác nhận nhiều trường hợp UAV không xác định xâm nhập không phận phía trên trạm vũ khí hải quân Earle", theo ông Bill Addison, quan chức phụ trách quan hệ công chúng của trạm hải quân.

"Căn cứ này vẫn sẵn sàng ứng phó với mọi rủi ro tiềm ẩn, tận dụng các biện pháp an ninh mạnh mẽ và khả năng phát hiện tiên tiến", ông cho biết. Chưa rõ những sự việc được đề cập xảy ra khi nào.

Cơ quan chức năng tại New Jersey khuyến cáo người dân không nên tiếp cận những UAV bí ẩn sau khi chúng rơi hoặc đáp xuống.

Thống đốc New Jersey Phil Murphy đã bày tỏ "mối quan ngại ngày càng tăng" về các báo cáo liên quan những UAV bí ẩn ở bang này trong một lá thư gửi cho Tổng thống Joe Biden, đồng thời đề nghị cung cấp thêm nguồn lực để "hiểu đầy đủ về mục đích của hoạt động này".