Ông Trump khen ngợi tỉ phú Elon Musk tại quốc hội

Chỉ sau hơn 20 phút đầu tiên khi phát biểu trước quốc hội Mỹ, ông Trump đã đề cập việc thành lập DOGE và ca ngợi tỉ phú Elon Musk. “Tôi đã thành lập Ban Hiệu quả chính phủ hoàn toàn mới: DOGE. Có lẽ bạn đã nghe nói đến nó”, ông Trump nói, sau đó chỉ vào ông Musk, khen ngợi vị tỉ phú làm việc rất chăm chỉ.

Theo Đài NBC News, ông Trump cũng nói tỉ phú Musk “đứng đầu” DOGE. Điều này đi ngược với thông báo từ Nhà Trắng trước đó, rằng ông Musk không phải nhân viên DOGE và quyền giám đốc thuộc về bà Amy Gleason.

Tỉ phú Elon Musk (giữa) xuất hiện tại buổi phát biểu của Tổng thống Trump trước quốc hội ngày 4.3 ẢNH: AFP

Ông Trump khen ngợi về công việc của tỉ phú Musk trong mục tiêu cắt giảm nhân sự và ngân sách chính phủ liên bang. "Chúng tôi đánh giá cao điều đó. Mọi người ở đây, ngay cả bên này (ám chỉ hàng ghế của thành viên đảng Dân chủ) cũng đánh giá cao điều đó, tôi tin vậy. Họ chỉ không muốn thừa nhận”, ông nói.

Ông Trump sau đó liệt kê nhiều chương trình mà chính quyền Mỹ đã chấm dứt, với cáo buộc hàng tỉ USD bị lãng phí và gian lận.



Ông Trump ca ngợi tỉ phú Musk, 'ai không vui thì đuổi ra ngoài'

Trong diễn biến liên quan, ông Musk chia sẻ một biểu đồ chỉ ra hàng triệu người trong dữ liệu an sinh xã hội Mỹ trên 110 tuổi, bao gồm thông tin 1 cá nhân khoảng 360 - 369 tuổi. Đài ABC News cho hay dữ liệu chính phủ có một số người hơn 150 tuổi, có thể do thống an sinh xã hội phức tạp hoặc thiếu cập nhật, song điều này không đồng nghĩa những người có thông tin không phù hợp có thể nhận trợ cấp.

“Bằng cách cắt giảm mọi gian lận, lãng phí và trộm cắp, chúng tôi sẽ đánh bại lạm phát, hạ lãi suất thế chấp, giảm chi phí trả góp ô tô và giá thực phẩm, bảo vệ người cao tuổi và đưa nhiều tiền hơn vào túi các gia đình Mỹ”, Tổng thống Mỹ phát biểu.

Ông Musk nói rằng đã đặt mục tiêu cắt giảm 2.000 tỉ USD chi tiêu liên bang. DOGE tuyên bố đã cắt giảm được khoảng 105 tỉ USD. Tuy nhiên, các báo cáo và thống kê được DOGE công khai bị một số hãng truyền thông cáo buộc chứa thông tin không chính xác.