Ông Trump không còn ưu tiên hòa bình vì không được giải Nobel
Video Thế giới

Ông Trump không còn ưu tiên hòa bình vì không được giải Nobel

La Vi
La Vi
20/01/2026 11:45 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư cho Thủ tướng Na Uy, nói rằng ông không còn cảm thấy có nghĩa vụ "phải suy nghĩ cho về hòa bình" vì ông không được trao giải Nobel Hòa bình, và ông nhắc lại yêu cầu được kiểm soát Greenland.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông không còn "chỉ suy nghĩ cho Hòa bình".

Trong một bức thư, ông Trump nói với Thủ tướng Na Uy rằng ông không còn cảm thấy có nghĩa vụ phải ưu tiên hòa bình sau khi không được trao giải Nobel Hòa bình.

"Xét thấy đất nước của Ngài đã quyết định không trao cho tôi giải Nobel Hòa bình vì đã chấm dứt 8 cuộc chiến tranh cãi, tôi không còn cảm thấy có nghĩa vụ phải nghĩ thuần túy về Hòa bình, mặc dù điều đó sẽ luôn chiếm phần quan trọng, nhưng giờ đây tôi có thể nghĩ về những gì tốt đẹp và phù hợp cho Hợp chúng quốc Mỹ", ông Trump viết.

Bức thư nhằm phản hồi cho Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, là những lãnh đạo đã chỉ trích thuế quan của ông Trump áp đặt lên các đồng minh châu Âu, sau khi ông Trump đe dọa đánh thuế lên các quốc gia cản đường ông trong việc giành quyền kiểm soát Greenland.

Thủ tướng Na Uy đã nhanh chóng có lời giải thích.

Ông Trump: không còn ưu tiên hòa bình vì không được trao giải Nobel - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại một buổi lễ tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida, Mỹ hôm 16.1

ẢNH: REUTERS

Chính phủ Na Uy không quyết định giải Nobel và Ủy ban Nobel Na Uy hoạt động độc lập.

Ông Trump đã không giấu giếm mong muốn có được giải Nobel Hòa bình, giải thưởng được trao năm ngoái cho nhà lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado.

Trong một cuộc gặp gần đây tại Nhà Trắng, bà Machado đã trao tặng ông Trump huy chương vàng Nobel của bà.

Tuy nhiên, Ủy ban Nobel cho biết giải thưởng không thể được chuyển nhượng, chia sẻ hoặc thu hồi.

Trong cùng bức thư gửi Thủ tướng Na Uy, ông Trump đã đặt câu hỏi về tuyên bố chủ quyền của Đan Mạch đối với Greenland, và lập luận rằng thế giới sẽ không an toàn cho đến khi Mỹ có "quyền kiểm soát hoàn toàn và tuyệt đối" đối với Greenland.

Greenland, vùng đất giàu khoáng sản và có vị trí chiến lược, là một lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

