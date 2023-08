Ông Trump kiếm thêm tiền nhờ bức ảnh gây sốt tại trại giam

Bức ảnh "lịch sử" chụp tại trại giam của cựu Tổng thống Donald Trump đã khiến nước Mỹ dậy sóng và được cả bên ủng hộ lẫn phe phản đối khai thác.



Ông Trump trình diện tại trại giam hạt Fulton ở Atlanta ngày 24.8 và trở thành cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị chụp ảnh, lấy vân tay lưu hồ sơ hình sự.

Ông bị truy tố hình sự với 13 cáo buộc trọng tội trong vụ án liên quan nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 tại bang Georgia . Cựu tổng thống đã không nhận tội và cho rằng các cáo buộc có động cơ chính trị.

Theo Reuters, bình luận về bức ảnh lưu hồ sơ tội phạm của người tiền nhiệm, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 25.8 nói ông Trump trông có vẻ "đẹp trai".

Lực lượng ủng hộ và các quản lý chiến dịch tranh cử đã nhanh chóng khai thác hình ảnh ông Trump tại trại giam.

Ủy ban gây quỹ Save America của ông Trump đang rao bán áo phông (giá 34 USD), giá để đồ uống (15 USD 2 cái) và cốc cà phê (25 USD), tất cả đều in ảnh trại giam của ông Trump cùng dòng chữ "Không bao giờ đầu hàng!". Con trai ông Trump, Donald Jr., đang tiếp thị áo thun (29,99 USD) và áp phích (19,99 USD) in bức ảnh đó cùng dòng chữ "Trả tự do cho Trump".

Trong khi đó, Dự án Lincoln, một nhóm chống Trump nổi tiếng do một số thành viên đảng Cộng hòa thành lập, cũng đang bán bộ 6 ly thủy tinh với giá 55 USD có in ảnh trại giam của ông Trump.

Một số chiến lược gia chính trị dự đoán rằng bức ảnh có thể là nguồn gây quỹ khổng lồ cho ông Trump, người đang tìm cách quay lại Nhà Trắng thông qua cuộc bầu cử năm sau tại Mỹ.

Trên thực tế, Reuters dẫn lời người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết trong 2 ngày sau khi xuất hiện tại trại giam, vị cựu tổng thống đã gây quỹ được thêm 7,1 triệu USD. Trong đó, riêng ngày 25.8 đã ghi nhận doanh thu cao nhất kể từ khi bắt đầu vận động tranh cử là 4,18 triệu USD.