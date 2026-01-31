Ông Trump ký sắc lệnh tổ chức giải đua IndyCar ngay trên đường phố thủ đô Washington

Phát biểu tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 30.1, ông Trump thông báo giải đua xe với tên gọi “Freedom 250 Grand Prix” sẽ diễn ra vào ngày 21 - 23.8.

“Chúng tôi đang tôn vinh sự vĩ đại với môn đua xe thể thao Mỹ”, Đài ABC News dẫn lời ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30.1 ký sắc lệnh tổ chức giải đua xe IndyCar tại Washington D.C năm nay ẢNH: REUTERS

Bộ Nội vụ và Bộ Giao thông Mỹ sẽ chính thức chịu trách nhiệm thiết kế lộ trình cuộc đua dọc theo National Mall, nơi có các tượng đài mang tính biểu tượng, tòa nhà quốc hội Mỹ và Nhà Trắng. Cuộc đua sẽ mở cửa miễn phí và phát sóng trên Đài Fox của Mỹ.

“Chạy với tốc độ 190 dặm/giờ (hơn 300 km/giờ) trên đại lộ Pennsylvania sẽ thật điên rồ”, Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy nói.

Dù vậy, để tổ chức cuộc đua, ông Trump nhiều khả năng cần quốc hội chấp thuận, do có quy định cấm quảng cáo trong khuôn viên Đồi Capitol.

“Hãy chọn địa điểm tổ chức tốt nhất. Đừng chọn phương án thứ 2 hay thứ 3. Như tôi nói, kể cả khi khó phê duyệt, hãy chọn địa điểm tốt nhất”, ông Trump nói. Đây sẽ là lần đầu tiên IndyCar tổ chức chặng đua phố ở thủ đô Mỹ.

Tham gia buổi ký sắc lệnh còn có ông Roger Penske, cựu tay đua người Mỹ, hiện là Tổng giám đốc tập đoàn Penske Corp, đơn vị sở hữu giải đua xe IndyCar và trường đua Indianapolis Motor Speedway.

Chặng đua Indy 500 danh giá tại trường đua Indianapolis Motor Speedway, bang Indiana của Mỹ tháng 5.2025 ẢNH: AFP

Các quan chức Mỹ cho biết lần gần nhất Washington D.C tổ chức một giải đua là cuộc đua ngựa vào năm 1801. Trong năm nay, Nhà Trắng cũng đã tuyên bố sẽ tổ chức nhiều sự kiện thể thao và lễ hội nhằm kỷ niệm Quốc khánh 250 năm của nước Mỹ.

IndyCar là một trong những giải đua xe lâu đời ở Mỹ và nằm trong số những giải đua xe nổi tiếng trên thế giới. Trong đó, cuộc đua Indy 500 diễn ra tại trường đua Indianapolis Motor Speedway tại Mỹ là chặng đua được giới yêu thích tốc độ chú ý bậc nhất trong toàn bộ mùa giải IndyCar.