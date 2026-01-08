Ông Trump nêu lý do gì để rút Mỹ khỏi 66 tổ chức, hiệp ước?

Trong số 66 tổ chức và hiệp ước được liệt kê trong văn bản do Tổng thống Trump ký có 35 tổ chức không thuộc Liên Hiệp Quốc và 31 thực thể thuộc Liên Hiệp Quốc, theo Reuters.

Theo văn bản trên, được đăng trên trang web của Nhà Trắng, ông Trump quyết định việc duy trì là thành viên của những tổ chức, ủy ban và hiệp ước đó đi ngược lại với lợi ích của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một sự kiện ở Washington D.C ngày 6.1 Ảnh: Reuters

Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố rằng các tổ chức và hiệp ước bị chính quyền Trump bác bỏ hôm 7.1 "thường bị chi phối bởi hệ tư tưởng tiến bộ và tách rời khỏi lợi ích quốc gia", theo tờ The Guardian.

Trong khi đó, hiệp ước UNFCCC là nền tảng của hợp tác quốc tế để giải quyết khủng hoảng khí hậu và đã được các quốc gia trên thế giới nhất trí kể từ khi ra đời cách đây 34 năm. Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn hiệp ước này vào tháng 10.1992.

Tuy nhiên, ông Trump thường xuyên chế giễu khoa học về khí hậu là một "trò lừa đảo", và trong cương vị tổng thống ông đã tích cực cản trở các dự án năng lượng sạch và các chính sách khí hậu khác, theo The Guardian.

Ông Manish Bapna, Chủ tịch Hội đồng Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (có trụ sở tại Mỹ), cho rằng quyết định rút khỏi UNFCCC của Tổng thống Trump là một "sai lầm không đáng có" vì quyết định này sẽ càng cản trở khả năng cạnh tranh của Mỹ với Trung Quốc, quốc gia ngày càng thống trị trong ngành công nghệ năng lượng sạch đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới.

Vì UNFCCC đã được Thượng viện Mỹ phê chuẩn nên vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Trump có thể đơn phương hủy bỏ hiệp ước này hay không.

Sắc lệnh mới cũng nêu rõ rằng Mỹ sẽ rút khỏi Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC), cơ quan khoa học khí hậu hàng đầu của Liên Hiệp Quốc, cũng như một loạt các tổ chức môi trường quốc tế khác, trong đó có Hiệp hội Năng lượng tái tạo quốc tế (IRENA), Liên minh Năng lượng mặt trời quốc tế (ISAA) và Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN).

Trong số tổ chức và hiệp ước khác mà Mỹ sẽ rút khỏi còn có Hiệp ước Năng lượng không carbon, Đại học Liên Hiệp Quốc, Ủy ban Tư vấn bông quốc tế, Tổ chức Gỗ nhiệt đới quốc tế, Viện Địa lý và lịch sử Liên mỹ, Trung tâm Thương mại quốc tế, Quỹ Tái thiết hòa bình và Ủy ban Luật quốc tế.