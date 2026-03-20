Ông Trump nêu lý do muốn quốc hội chi 200 tỉ USD cho cuộc chiến Iran

Trả lời phóng viên trong cuộc gặp Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ngày 19.3, ông Trump nói rằng Lầu Năm Góc sẽ đề nghị quốc hội chi 200 tỉ USD. Ông không nêu rõ số tiền sẽ được sử dụng ra sao, chỉ nói rằng chính phủ muốn đảm bảo quân đội “có lượng đạn dược khổng lồ”, CNN đưa tin hôm nay 20.3.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 19.3 ẢNH: REUTERS

Khi được hỏi tại sao ông Trump lại đề nghị cấp số tiền lớn như vậy khi ông nói rằng cuộc chiến với Iran sắp kết thúc, chủ nhân Nhà Trắng nêu rằng “có nhiều lý do”. “Chúng tôi muốn có trạng thái tốt nhất. Đây là một cái giá nhỏ để đảm bảo chúng tôi luôn giữ vị thế hàng đầu”, ông Trump nói, khẳng định ông đã chi tiêu “khôn ngoan”.

Trước đó, The Washington Post hôm 18.3 đưa tin Lầu Năm Góc đã đề nghị Nhà Trắng phê duyệt yêu cầu cấp ngân sách 200 tỉ USD để gửi lên quốc hội. Giới quan sát cho rằng đề xuất này khó được giới lập pháp Mỹ thông qua nếu chính phủ không đưa ra kế hoạch chi tiết sẽ sử dụng nguồn tiền như thế nào.

Chính phủ Mỹ đã thông tin chiến dịch quân sự ở Iran tiêu tốn gần 13 tỉ USD trong 6 ngày đầu tiên. Theo The Guardian, phần lớn số tiền này đến từ chi phí sử dụng tên lửa tập kích Iran và vũ khí phòng không.

Cụ thể, số lượng đầu đạn Mỹ dùng để tấn công Iran đã tiêu tốn 5,5 tỉ USD, trong đó 1,2 tỉ USD thuộc về các quả tên lửa hành trình Tomahawk, với mỗi quả có chi phí khoảng 3,5 triệu USD.

Tàu khu trục Mỹ phóng tên lửa Tomahawk trong chiến dịch tấn công Iran ngày 1.3 ẢNH: REUTERS

Iran những ngày đầu cũng đã phóng khoảng 2.500 tên lửa và máy bay không người lái (UAV) khắp vùng Vịnh để đáp trả, buộc Washington khai hỏa hệ thống phòng không đánh chặn. Chi phí cho phòng không ước tính lên đến 5,7 tỉ USD, trong đó riêng số tên lửa phòng thủ tầm cao (THAAD) là 2 tỉ USD. Chi phí còn lại đến từ thiệt hại trong giao tranh, hạ tầng bị tập kích và chi phí vận hành chiến dịch.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Mỹ ước tính chi phí quân sự của Washington cho cuộc chiến ở Iran hiện đã vượt qua 18 tỉ USD và vẫn còn tăng. Lầu Năm Góc không phản hồi về những thống kê trên.