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    Ông Trump nghi ngờ kết quả bầu cử Brazil, người thất cử bị cấm xuất cảnh

    Ông Trump nghi ngờ kết quả bầu cử Brazil, người thất cử bị cấm xuất cảnh

    La Vi - Bảo Hoàng
    Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định chiến thắng của Tổng thống Lula da Silva mang dấu hiệu của một 'cuộc bầu cử gian lận'.

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    Brazil Tổng thống Trump bầu cử gian lận bầu cử

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