Ông Trump nỗ lực bứt tốc vào Nhà Trắng

Ông Trump không được cảnh báo trước vụ ám sát ?

Trả lời phỏng vấn Fox News hôm qua, ông Trump cho hay đã không được cảnh báo về mối đe dọa trước khi bị bắn vào ngày 13.7.

"Họ có thể bảo tôi chờ thêm 15-20 phút nhưng chẳng ai nói gì cả. Đó là một sai lầm. Sao lại có người trèo lên được mái nhà đó? Sao không ai báo cáo về hắn?", ông Trump nói. Tờ The Washington Post đưa tin ông Trump đã nhiều lần đề nghị Mật vụ Mỹ tăng cường an ninh tại các sự kiện của ông trước vụ ám sát nhưng đều bị từ chối vì lý do không đủ nguồn lực. Mật vụ chưa bình luận về thông tin này.