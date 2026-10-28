Ông Trump nói gì về lời chỉ trích từ ông Obama?

Tin liên quan Ông Trump vẫn muốn đặt tên 'đại dương Mỹ' cho Đại Tây DươngTổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26.10 đã tái khẳng định mong muốn đổi tên Đại Tây Dương thành "Đại dương Mỹ" (American Ocean), nhưng cam kết rằng ông sẽ không đổi tên sông Mississippi. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Tổng thống Trump Barack Obama Nhà Trắng
Bình luận (0)