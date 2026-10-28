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    Ông Trump nói gì về lời chỉ trích từ ông Obama?

    Ông Trump nói gì về lời chỉ trích từ ông Obama?

    La Vi - Trí Đỗ
    Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng đáp trả những chỉ trích và châm biếm mà người tiền nhiệm Barack Obama tung ra nhằm vào ông trong quá trình vận động tranh cử giữa kỳ.

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