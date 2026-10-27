Ông Trump vẫn muốn đặt tên 'đại dương Mỹ' cho Đại Tây Dương

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26.10 lại bày tỏ mong muốn đổi tên Đại Tây Dương thành "Đại dương Mỹ".

"Chúng ta đã đổi tên cái hồ nhỏ của họ thành hồ Mỹ. Vậy là chúng ta đã có một hồ và một vịnh [mang tên nước Mỹ]. Giờ thì cần thêm một con sông và một đại dương nữa. Vì vậy, tôi đang nghĩ đến việc gọi Đại Tây Dương là 'Đại dương Mỹ'. Tôi nghĩ châu Âu sẽ rất phấn khích. Và bạn biết họ đã nói gì với tôi không - tôi hứa là sẽ không làm điều này đâu - về sông Mississippi, tôi sẽ không đổi tên nó. Tôi sẽ không làm thế. Hứa đấy, hứa thật đấy", ông Trump nói.

Ông Trump lần đầu đưa ra ý tưởng này vào tuần trước tại một cuộc mít tinh ở Nam Carolina. Khi đó, ông cho biết CEO của Google là ông Sundar Pichai đã từ chối làm như vậy với lý do các đại dương tiếp giáp với nhiều quốc gia. Ông Trump nói ông có lẽ sẽ bỏ qua ý định đó, nhưng ngay sau đó lại khẳng định đại dương này sẽ được gọi là "Đại dương Mỹ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc mít tinh vận động bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Corinth, bang Mississippi, Mỹ hôm 26.10 ẢNH: REUTERS

Những phát biểu này được đưa ra một tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3.11, trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Trump đang giảm sút.

Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos được công bố tuần trước cho thấy tỷ lệ ủng hộ đương kim tổng thống Mỹ đã giảm đến mức thấp kỷ lục là 31%.

Vào ngày 27.8, ông đã ký một sắc lệnh hành pháp chỉ đạo các cơ quan liên bang gọi hồ Ontario nằm giữa Mỹ và Canada là “hồ America”.

Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết người dân Canada vẫn sẽ tiếp tục sử dụng tên gọi hồ Ontario. Hồi tháng 1.2025, ông Trump đã ra lệnh đổi tên vịnh Mexico thành vịnh America.