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    Ông Trump nói giá xăng tăng vì Ukraine, đảng Dân chủ
    VideoThế giới

    Ông Trump nói giá xăng tăng vì Ukraine, đảng Dân chủ

    La Vi - Bảo Hoàng
    Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5.10 cho rằng nguyên nhân chính khiến giá nhiên liệu leo thang xuất phát từ đảng Dân chủ Mỹ và các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga.

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    giá xăng tăng Tổng thống Trump Xung đột Ukraine Đảng dân chủ

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