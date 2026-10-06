Ông Trump nói giá xăng tăng vì Ukraine, đảng Dân chủ

Tin liên quan Ông Trump dọa cấm xuất khẩu dầu dieselGiới doanh nhân ngành dầu khí và các nhà lãnh đạo thế giới đang cảnh báo ngày càng nghiêm trọng về hậu quả sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa cấm xuất khẩu dầu diesel. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề giá xăng tăng Tổng thống Trump Xung đột Ukraine Đảng dân chủ
Bình luận (0)