Ông Trump nói giá xăng tăng vì Ukraine, đảng Dân chủ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5.10 cho rằng nguyên nhân chính khiến giá nhiên liệu leo thang xuất phát từ đảng Dân chủ Mỹ và các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga.