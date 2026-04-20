Ông Trump nói 'hết thời gian tử tế', sẽ tấn công nhà máy điện nếu Iran không thỏa thuận

Lực lượng an ninh tại Islamabad đang dựng trạm kiểm soát ở thủ đô Pakistan vào hôm 19.4, trước thềm vòng đàm phán mới có thể diễn ra giữa Iran và Mỹ.

Các cuộn thép gai và sự hiện diện dày đặc của cảnh sát có thể quan sát thấy gần khách sạn nơi diễn ra vòng đàm phán đầu tiên hôm 11.4.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 19.4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các phái viên của ông sẽ có mặt tại Islamabad cho các cuộc đàm phán mới vào ngày 20.4.

Nhưng trong cùng thông điệp đó, ông nói rằng nếu Iran không chấp nhận thỏa thuận mà ông gọi là "công bằng và hợp lý", thì Mỹ sẽ tấn công các cây cầu và nhà máy điện của Iran.

Ông viết: "Hết thời gian tử tế rồi".

Xung đột bắt đầu khi Israel và Mỹ cùng tấn công Iran, hạ sát nhà lãnh đạo tối cao của nước này và hàng nghìn người Iran, theo số liệu thương vong chính thức.

Giao tranh tạm dừng nhờ một lệnh ngừng bắn đạt được hai tuần trước, và các bên đã gặp nhau cho vòng đàm phán hòa bình đầu tiên.

Các tàu biển và tàu chở dầu trong eo biển Hormuz ngoài khơi Musandam, Oman hôm 18.4 ẢNH: REUTERS

Vòng đàm phán đó không mang lại kết quả.

Hôm 18.4, Chủ tịch Quốc hội Iran, đồng thời là trưởng đoàn đàm phán của nước này, cho biết Tehran muốn hành động từng bước: "Họ làm một bước, chúng tôi làm một bước".

Ông Mohammad Baqer Qalibaf nói rằng hai bên vẫn còn nhiều khác biệt về các vấn đề hạt nhân và quyền kiểm soát eo biển Hormuz, và đây là hai điểm mâu thuẫn chính.

Iran đã phong tỏa eo biển đối với tàu thuyền kể từ khi Mỹ và Israel tấn công hôm 28.2.

Trước chiến tranh, 1/5 lượng hàng hóa năng lượng toàn cầu lưu thông qua tuyến đường thủy này.

Bước vào tuần thứ tám, cuộc chiến đã tạo ra cú sốc nghiêm trọng nhất đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu trong lịch sử.

Hôm thứ 17.4, Iran tuyên bố sẽ mở lại eo biển.

Nhưng nước này đảo ngược quyết định đó một ngày sau khi ông Trump không dừng phong tỏa đối với hoạt động vận tải biển của Iran.

Ít nhất hai tàu hàng báo cáo đã bị bắn khi tiếp cận eo biển hôm 18.4, và kể từ đó, dữ liệu vận tải biển cho thấy không có bất kỳ hoạt động di chuyển nào qua tuyến đường thủy này.

Ông Trump cáo buộc Iran đã "vi phạm hoàn toàn" lệnh đình chiến vì đã bắn vào các con tàu.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran hôm 19.4 cho biết hiện tại Iran chưa có quyết định cử phái đoàn đàm phán tới Pakistan "chừng nào phong tỏa hải quân vẫn còn".