Ông Trump nói 'lẽ ra không nên' rời Nhà Trắng dù thất cử năm 2020

Phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở thành phố Lititz, bang Pennsylvania ngày 3.11, ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump đã tập trung vào một số vấn đề chính nhưng sau đó lại quay về với thói quen chỉ trích các đối thủ đảng Dân chủ và than phiền về cuộc bầu cử năm 2020. Theo tờ The Guardian, ông cho rằng nước Mỹ đã "có vùng biên giới an toàn nhất trong lịch sử" trong nhiệm kỳ của ông.

Ông Trump nói: "Đáng lẽ tôi không nên ra đi. Ý tôi là thật sự mà nói, chúng tôi đã làm rất tốt".

Ông Donald Trump trong buổi vận động tranh cử ở Lititz, Pennsylvania hôm 3.11 ẢNH: REUTERS

Cựu chủ nhân Nhà Trắng dẫn lại thông tin từ những thuyết âm mưu hồn năm 2020, dù đều đã được chứng minh là sai sự thật. Ông cũng phát biểu hàm ý các máy bỏ phiếu sẽ bị tin tặc xâm nhập, và nỗ lực kéo dài thời gian bỏ phiếu tại Pennsylvania là gian lận.

Bên cạnh đó, cựu Tổng thống Trump đã chỉ trích các cuộc khảo sát thăm dò gần đây, đáng chú ý là của báo Des Moines Register tại bang Iowa cho thấy ông thua Phó tổng thống Kamala Harris 4 điểm phần trăm dù theo quan sát chung, bà Harris có lẽ sẽ không thắng tại bang này.

Theo The Guardian, các trợ lý của ông Trump đang rất tự tin về cơ hội thắng của ông, dù họ thừa nhận là không thật sự chắc chắn kết quả tại các bang then chốt như Pennsylvania sẽ diễn ra như thế nào. Một phần nguyên nhân dẫn đến sự tự tin đó được cho là xuất phát từ các cuộc thăm dò nội bộ cho thấy ông Trump có khả năng thắng 5/7 bang chiến trường.

Cũng trong sự kiện, ông Trump đưa ra những lời chỉ trích đối với giới truyền thông mà ông cho là hay đưa tin thất thiệt. Ông thậm chí nhắc đến khả năng các phóng viên đến đưa tin sự kiện có thể bị trúng đạn nếu lại có kẻ ám sát muốn bắn ông.

"Để bắn trúng tôi, kẻ đó sẽ phải bắn xuyên qua đám tin giả, và chuyện đó thì tôi không thấy phiền lắm đâu", ông Trump nói.