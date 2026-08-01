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Ông Trump nói Mỹ sẽ đánh đến khi Iran 'hết chịu nổi'
Video Thế giới

Ông Trump nói Mỹ sẽ đánh đến khi Iran 'hết chịu nổi'

La Vi - Khánh An
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tấn công mạnh nhằm vào Iran, trong khi các quan chức Mỹ cũng hé lộ việc chuẩn bị tấn công, dù kế hoạch vẫn có thể thay đổi.

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