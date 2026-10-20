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    Ông Trump nói Ukraine cần người đàm phán mới thay ông Zelensky

    Ông Trump nói Ukraine cần người đàm phán mới thay ông Zelensky

    La Vi - Vi Trân
    Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19.10 tiếp tục bảo vệ quyết định dỡ bỏ cấm vận đối với Nga và chỉ trích Ukraine vì vẫn tấn công ngành năng lượng của Moscow.

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