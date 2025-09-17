Ông Trump nói Ukraine sẽ phải thỏa thuận

Ông Trump trong những tháng qua đã tìm cách thúc đẩy các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin để chấm dứt các hành động thù địch. Mới đây, ông cũng đã tuyên bố rằng mình sẽ cần phải "can thiệp" cá nhân để đưa hai nhà lãnh đạo lại gần nhau.

Phát biểu với các phóng viên hôm 16.9 trước khi lên đường đến thăm Anh, ông Trump đã nhiều lần nhắc lại rằng "ông Zelensky sẽ phải đạt được một thỏa thuận". Ông cũng nhấn mạnh yêu cầu "châu Âu phải ngừng mua dầu từ Nga".

Tổng thống Mỹ cũng bình luận rằng ông có thể sẽ phải có mặt nếu diễn ra một cuộc gặp giữa hai Tổng thống Putin và Zelensky vì theo ông, "hai người không thể ngồi riêng với nhau".

Ông Trump nhiều lần cảnh báo sẽ gia tăng cấm vận Nga nếu không thấy có triển vọng về đàm phán chấm dứt xung đột ở Ukraine. Gần đây, ông cũng tuyên bố ông sẵn sàng áp lệnh trừng phạt Nga nếu toàn bộ các nước NATO cùng nhất trí ngừng mua dầu từ Nga.

Vào tuần tới, Tổng thống Zelensky sẽ đến thành phố New York (Mỹ) dự phiên họp cấp cao thường niên của Liên Hiệp Quốc. Theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, trong dịp này ông Zelensky có thể gặp ông Trump, và đó sẽ là lần thứ 2 lãnh đạo Mỹ và Ukraine gặp nhau trong hơn 1 tháng.

Hôm 16.9, Ngoại trưởng Rubio cho biết: “Tổng thống Trump sẽ tiếp tục cố gắng. Nếu hòa bình là có thể, ông ấy muốn đạt được nó”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Ukraine Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Washington D.C hồi tháng 8 ẢNH: REUTERS

Theo AFP, ông Rubio nhấn mạnh Tổng thống Trump là người duy nhất có thể nói chuyện với ông Putin cũng như ông Zelensky và các lãnh đạo châu Âu, và nếu ông Trump rút lui thì sẽ "không còn ai trên thế giới có thể làm trung gian kết thúc cuộc chiến”.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn được kênh Sky News phát sóng hôm 16.9, Tổng thống Zelensky nói cách duy nhất để chấm dứt cuộc xung đột là phải có các đảm bảo an ninh cụ thể cho Ukraine. Ông kêu gọi nhà lãnh đạo Mỹ thực hiện "những bước đi cá nhân mạnh mẽ" để ngăn Nga tiếp tục hành động quân sự.

Ông Zelensky cho biết mình sẵn sàng gặp hai ông Trump và Putin, nhưng không đồng ý để cuộc gặp diễn ra tại thủ đô Moscow của Nga.

Trước đó, trong một cuộc họp báo sau chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Putin cho biết về nguyên tắc, ông sẵn sàng gặp ông Zelensky và mời nhà lãnh đạo Ukraine có thể đến Moscow để đàm phán. Kyiv đã bác bỏ ý tưởng này và khẳng định sẽ không chấp nhận "những đề xuất cố tình không thể chấp nhận được".