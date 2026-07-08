Ông Trump ra lệnh cắt đứt giao thương với Tây Ban Nha

Phát biểu bên cạnh Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại hội nghị thượng đỉnh của liên minh ngày 8.7 ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), Tổng thống Mỹ chỉ trích mạnh mẽ Tây Ban Nha vì không đóng góp đủ cho NATO, theo Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8.7 ẢNH: REUTERS

"Tây Ban Nha là một đối tác tồi tệ trong NATO. Họ không tham gia. Họ không chi tiền. Tôi không muốn dính líu gì đến Tây Ban Nha. Hãy cắt đứt toàn bộ thương mại với Tây Ban Nha, bao gồm cả các chuyến thăm", ông Trump nói. "Đừng nói chuyện với họ. Họ vô vọng, là những người xấu. Họ đã kiếm rất nhiều tiền với chúng tôi và rồi chúng ta sẽ thấy họ kiếm được ít hơn rất nhiều. Tôi không muốn làm ăn với họ", vị chủ nhân Nhà Trắng chỉ trích.

Đây là diễn biến mới nhất trong mâu thuẫn giữa ông Trump với Tây Ban Nha về chi tiêu quốc phòng. Tây Ban Nha là quốc gia duy nhất trong liên minh quân sự không cam kết chi 5% GDP cho quốc phòng vào năm 2035, mục tiêu do Mỹ đề xuất. Chính quyền Madrid cũng từ chối cho Washington sử dụng không phận hay căn cứ trên lãnh thổ trong cuộc xung đột chống Iran. "Tây Ban Nha không đồng ý với điều gì cả và các bạn không nên gánh vác họ", ông nói và cho biết đã ra lệnh cho Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cắt đứt mọi giao thương với Tây Ban Nha.

Trái phiếu Tây Ban Nha - vốn đã bị bán tháo trước cuộc họp báo - tiếp tục giảm mạnh sau phát biểu của ông Trump, với lợi suất trái phiếu chính 10 năm của Tây Ban Nha hiện được giao dịch cao hơn 7 điểm cơ bản ở mức 3,5408%. Chỉ số chứng khoán IBEX 35 của Tây Ban Nha cũng giảm hơn 1%, theo CNBC.

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Đáp lại tuyên bố của ông Trump, Văn phòng Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết Madrid coi những tuyên bố này là chuyện bình thường, không có gì mới, theo Reuters. Quốc gia châu Âu tuyên bố thêm rằng mối quan hệ song phương là có lợi cho cả hai nước, cả về thương mại lẫn quốc phòng.

"Nước chúng tôi đang duy trì quan hệ xã hội, văn hóa và kinh tế rất tốt đẹp với Mỹ, và chúng tôi không mong muốn mối quan hệ này thay đổi", Văn phòng Thủ tướng Tây Ban Nha nhấn mạnh.