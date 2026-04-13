Ông Trump ra lệnh phong tỏa eo biển Hormuz sau khi hòa đàm thất bại
Ông Trump ra lệnh phong tỏa eo biển Hormuz sau khi hòa đàm thất bại

La Vi
13/04/2026 08:00 GMT+7

Tổng thống Donald Trump hôm 12.4 tuyên bố Hải quân Mỹ sẽ ngay lập tức bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz và cũng sẽ chặn bắt mọi tàu thuyền trong vùng biển quốc tế đã trả phí cho Iran, sau 21 giờ đàm phán cấp cao giữa hai bên không đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.

Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cho quân đội Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz, sau khi các cuộc đàm phán với Iran kết thúc vào hôm 12.4 mà không đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump nói rằng ông cũng đã chỉ thị cho hải quân "tìm kiếm và ngăn chặn mọi tàu thuyền trong vùng biển quốc tế đã trả lộ phí cho Iran".

Tuyên bố được đưa ra sau khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance công bố kết quả không tốt tại thủ đô của Pakistan, nơi các cuộc đàm phán diễn ra.

"Chúng tôi đã có một số cuộc thảo luận thực chất với người Iran, đó là tin tốt. Tin xấu là chúng tôi đã không đạt được thỏa thuận", ông Vance cho biết.

Cả hai bên đều đổ lỗi cho nhau về các cuộc đàm phán thất bại.

Một con tàu tại eo biển Hormuz, ngoài khơi tỉnh Musandam của Oman

Ông Vance nói rằng Iran đã quyết định không chấp nhận các điều khoản của Mỹ, bao gồm cả về vũ khí hạt nhân: "Câu hỏi đơn giản là, liệu chúng ta có thấy một cam kết cơ bản về ý chí để người Iran không phát triển vũ khí hạt nhân, không chỉ bây giờ, không chỉ hai năm nữa, mà còn về lâu dài hay không? Chúng tôi chưa thấy điều đó, chúng tôi hy vọng sẽ thấy".

Các cuộc đàm phán tại Islamabad diễn ra sau khi một lệnh ngừng bắn đã được nhất trí vào đầu tuần.

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Mỹ và Iran sau hơn một thập kỷ và là cuộc gặp cấp cao nhất kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết hai bên đã đạt được sự hiểu biết về một số vấn đề nhưng vẫn còn xa cách về một vài vấn đề chính.

Tuy nhiên, ông nói với truyền thông Iran rằng ngoại giao sẽ tiếp tục.

Ông mô tả bầu không khí đầy sự ngờ vực và nói rằng việc không thể đạt được thỏa thuận trong một phiên họp duy nhất là "điều tự nhiên".

Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar kêu gọi hai bên duy trì lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần.

Ông nói rằng nước ông sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các cuộc tiếp xúc, để cố gắng chấm dứt cuộc giao tranh đã giết chết hàng nghìn người và đẩy giá dầu toàn cầu lên cao kể từ khi xung đột nổ ra cách đây hơn sáu tuần.

Trong các cuộc đàm phán bắt đầu từ ngày 11.4, dữ liệu vận tải biển cho thấy ba siêu tàu chở dầu cùng với một số tàu thương mại đã đi qua eo biển Hormuz.

Đây dường như là những tàu chở dầu đầu tiên rời khỏi vùng Vịnh kể từ thỏa thuận ngừng bắn.

Hàng trăm tàu thuyền vẫn đang bị mắc kẹt ở đó.

Đàm phán Mỹ-Iran kết thúc, không đạt được thỏa thuận nào

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance hôm 12.4 cho biết nhóm đàm phán của ông đang rời Pakistan sau khi không đạt được thỏa thuận với Iran sau 21 giờ đàm phán, khiến thỏa thuận ngừng bắn thêm mong manh.

