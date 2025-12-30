Ông Trump 'rất giận' sau thông tin nhà ông Putin bị Ukraine tấn công

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm 25.12 cho biết Ukraine đã tìm cách tấn công dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin ở phía bắc nước Nga. Ukraine sau đó gọi đây là cáo buộc ngụy tạo.

Ông Lavrov nói Ukraine đã tấn công dinh thự tổng thống ở vùng Novgorod bằng 91 máy bay không người lái (UAV) tầm xa, tất cả đều đã bị hệ thống phòng không Nga phá hủy. Ông không đưa ra bằng chứng cho cáo buộc này

Ngoại trưởng Lavrov cho biết không có ai bị thương và không có thiệt hại.

Ông nói rằng các mục tiêu cho các cuộc tấn công trả đũa của lực lượng vũ trang Nga đã được lựa chọn.

Tổng thống Volodymyr Zelensky sau đó phủ nhận Ukraine đã lên kế hoạch cho một cuộc tấn công như vậy.

Ông Zelensky cáo buộc Moscow đang chuẩn bị để tấn công các tòa nhà chính phủ ở Kyiv, và tuyên bố đó là một nỗ lực nhằm phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình.

Ảnh vệ tinh cho thấy khu phức hợp nhà ở của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Roshchino, vùng Novgorod, Nga ẢNH: REUTERS

Triển vọng cho hòa bình ở Ukraine đang lung lay sau những bình luận mới từ hai bên - bao gồm một tuyên bố của Nga rằng nước này đang xem xét lại lập trường trong các cuộc đàm phán để phản ứng với vụ tấn công vào dinh thự của ông Putin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 29.12 cho biết ông đã được thông báo về tin này.

"Thật không hay. Tôi đã nghe được tin này hồi sáng nay. Quý vị có biết ai nói cho tôi không? Tổng thống Putin báo cho tôi biết. Sáng sớm ông ấy đã nói mình bị tấn công. Thật không hay. Mọi người đừng quên tôi đã ngăn [chuyển cho Ukraine] tên lửa Tomahawk. Bởi vì chúng ta đang nói về một giai đoạn rất nhạy cảm. Thật không đúng lúc. Tấn công là một chuyện, vì họ phải tấn công. Nhưng đánh vào nhà ông ấy lại là chuyện khác. Đây không phải lúc phù hợp để làm chuyện như vậy. Tôi nghe được chuyện này từ ông Putin và tôi rất giận", ông Putin nói.

Cáo buộc của Nga được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Trump gặp ông Zelensky tại Florida.

Ông Trump cho biết hai bên đã tiến gần hơn đến một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, mặc dù vấn đề lãnh thổ vẫn còn tồn tại.

Ông Zelensky cho biết hôm 25.12 vẫn còn hai vấn đề chính trong đề xuất hòa bình 20 điểm cần được giải quyết: quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine, hiện do Nga nắm giữ, và tương lai của khu vực Donbas.

Lực lượng Nga đang nhắm mục tiêu kiểm soát toàn bộ Donbas.

Kyiv muốn ngừng chiến dọc theo các tuyến đầu hiện tại.