Ông Trump rút đề cử nhân vật 'diều hâu', sẽ đổi cách tiếp cận Trung Quốc?

Reuters ngày 12.9 đưa tin Tổng thống Donald Trump vừa rút đề cử ông Landon Heid, khỏi vị trí trợ lý bộ trưởng phụ trách quản lý xuất khẩu tại Bộ Thương mại Mỹ.

Ông Heid được cho là người có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc, do đó động thái trên được nhiều nhà quan sát cho rằng Washington có thể chuẩn bị các cách tiếp cận mềm mỏng hơn với Bắc Kinh trong cạnh tranh công nghệ.

Ông Landon Heid tại phiên điều trần ở quốc hội Mỹ hồi tháng 4 ẢNH: REUTERS

Theo trang web của Quốc hội Mỹ, ông Heid bị rút đề cử từ ngày 10-9. Trước đó vào tháng 2, Tổng thống Trump đã chọn ông Heid cho chức vụ giám sát các quy định kiểm soát xuất khẩu liên quan đến an ninh quốc gia.

Ông Heid chưa bình luận về thông tin nêu trên.

Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết: “Ông Landon Heid là tiếng nói có giá trị trong chính quyền Mỹ và sẽ tiếp tục thực hiện chính sách 'Nước Mỹ trước tiên' của Tổng thống Donald Trump tại khu vực châu Á”.

Ông Heid đang làm việc tại Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng. Trước đó, ông là nhân viên Ủy ban Đặc biệt hạ viện Mỹ về Trung Quốc. Ủy ban này ủng hộ quy định kiểm soát chip trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu do chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden ban hành.

Gần đây, chính quyền ông Trump tuyên bố sẽ bãi bỏ quy định hạn chế toàn cầu này. Hồi tháng 7, Mỹ đã đảo ngược một quyết định trước đó, khi cho phép hãng công nghệ Nvidia (Mỹ) xuất khẩu chip AI H20 sang Trung Quốc trở lại.

Ông Trump dọa áp thuế 200% đối với Trung Quốc

Ông Chris McGuire, chuyên gia về công nghệ và an ninh quốc gia, từng làm việc tại Bộ Ngoại giao Mỹ, bày tỏ lo ngại về động thái rút đề cử ông Landon Heid.

"Hy vọng điều này không đồng nghĩa với việc chính quyền sẽ tiếp tục nới lỏng các hạn chế đối với việc bán công nghệ tiên tiến cho Trung Quốc. Nhưng tôi lo rằng mọi chuyện rồi sẽ xảy ra như vậy", ông McGuire viết trên mạng xã hội X.