Ông Trump 'thay máu' nội các

Henry Kissinger thời hiện đại ?

Với việc được bổ nhiệm làm Cố vấn an ninh quốc gia tạm quyền, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hiện nắm giữ 4 chức vụ, trong đó có quyền Giám đốc Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) và quyền Thủ thư lưu trữ của Cục Quản lý hồ sơ và lưu trữ quốc gia. Ông Rubio cũng là người đầu tiên sau nhiều chục năm đồng thời giữ chức Ngoại trưởng và Cố vấn an ninh quốc gia, từ sau ông Henry Kissinger. Theo tờ Politico, ứng viên hàng đầu cho chức Cố vấn an ninh quốc gia sắp tới đang là Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff.