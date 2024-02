Ông Trump thêm khởi sắc giữa thế 'lưỡng đầu thọ địch'

Mỹ siết an ninh bầu cử

An ninh cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay đang được siết chặt, với việc tướng không quân Mỹ Timothy D.Haugh tiếp quản chức lãnh đạo Cơ quan An ninh quốc gia (NSA) và Bộ Tư lệnh mạng vào ngày 2.2. Theo tờ The New York Times, quyết định bổ nhiệm được đưa ra trong bối cảnh Washington đang chuẩn bị cho nguy cơ nước ngoài can thiệp bầu cử.

Việc truy lùng các hành vi lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phá hoại bầu cử sẽ là nhiệm vụ đầu tiên của ông Haugh trên cương vị mới. Do NSA đang hợp tác chặt chẽ hơn với các công ty công nghệ và an ninh mạng, cơ quan này thường có thể quy kết các hành vi xâm nhập cho quốc gia đối địch trong vòng 7 ngày.