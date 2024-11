Ông Trump toàn thắng ở các bang chiến địa

Các hãng truyền thông Mỹ hôm qua đưa tin ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump giành chiến thắng ở Arizona, tiểu bang cuối cùng có kết quả dự phóng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay. Ông Trump được cho là giành được 312 phiếu đại cử tri so với 226 phiếu của ứng viên đảng Dân chủ - Phó tổng thống Kamala Harris. Cách biệt này cao hơn so với cuộc đua năm 2020, khi Tổng thống Joe Biden được 306 phiếu và ông Trump là 232 phiếu, theo CNN.

Ông Trump vận động tranh cử tại Arizona hôm 13.10 ẢNH: AFP

"Đỏ hóa" thành công

Với chiến thắng trên, ông Trump chính thức thâu tóm toàn bộ phiếu đại cử tri từ 7 bang chiến địa năm nay, đảo chiều kết quả ở 6 tiểu bang (trừ Bắc Carolina) đã từng bỏ phiếu cho ông Biden vào năm 2020. Arizona cũng là bang cuối cùng có kết quả dự phóng, dù các hãng truyền thông đã công bố ông Trump thắng cử từ ngày 6.11 và Tổng thống Biden lẫn Phó tổng thống Harris đều đã gọi điện cho tổng thống đắc cử.

Ông Trump thắng toàn bộ 7 bang chiến địa, về đích với 312 phiếu

Vào năm 2020, ông Biden thắng tại Arizona với cách biệt chỉ 10.000 phiếu phổ thông. Kể từ thập niên 1940 đến nay, đảng Dân chủ chỉ thắng 2 lần tại Arizona, với lần còn lại là chiến thắng của ông Bill Clinton vào năm 1996. Theo tờ The New York Times, ông Trump thắng tại Arizona một phần do giành được sự ủng hộ từ các cử tri độc lập, bên cạnh những cử tri gốc Latin - một bộ phận phát triển nhanh và có vai trò then chốt trong bầu cử tại đây.

Ông Trump đã sớm nhận tin vui tại các bang chiến địa Bắc Carolina, Georgia, Pennsylvania và Wisconsin trong ngày 6.11, góp phần giúp ông tiến đến mốc 270 phiếu đại cử tri để đắc cử. Lần lượt các bang Michigan, Nevada và Arizona sau đó cũng "đỏ hóa", chọn ứng viên đảng Cộng hòa.

Tính đến hôm qua, ông Trump giành được hơn 74 triệu phiếu phổ thông, so với hơn 70 triệu phiếu của bà Harris, theo Đài NBC News. Việc kiểm phiếu vẫn tiếp tục, song kết quả phiếu đại cử tri mới là điều kiện quyết định chiến thắng. Đảng Cộng hòa được xác định sẽ chiếm đa số tại Thượng viện nhiệm kỳ tới, trong khi cũng đang chiếm ưu thế tại Hạ viện với tỷ lệ 213 - 204 ghế. Chỉ cần thêm 5 ghế thì phía Cộng hòa sẽ thắng luôn cả ở Hạ viện.

Cân nhắc nhân sự

Hiện ông Trump đang gặp gỡ các ứng viên tiềm năng để bổ nhiệm vào chính quyền mới sau ngày 20.1.2025. Ông cho hay cựu Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley và cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo sẽ không được mời tham gia. Theo The New York Times, điều này đồng nghĩa với việc loại trừ 2 nhân vật chủ trương ủng hộ Ukraine, giữa lúc ông Trump muốn cắt giảm viện trợ cho các đồng minh và giảm dính líu quân sự ở nước ngoài. Reuters hôm 9.11 đưa tin ông Trump đã gặp nhà đầu tư nổi tiếng Scott Bessent, người có khả năng được đề cử làm bộ trưởng tài chính. Ông Bessent là nhà sáng lập Tập đoàn Key Square chuyên đầu tư vĩ mô trên toàn cầu. Bộ trưởng tài chính là vị trí quan trọng trong nội các, với tầm ảnh hưởng lớn về kinh tế, quản lý và các vấn đề quốc tế.

Thẩm phán tạm dừng vụ kiện ông Trump sau chiến thắng bầu cử

Cùng ngày, CNN dẫn 4 nguồn tin cho rằng Thượng nghị sĩ Eric Schmitt từ bang Missouri là một trong những cái tên đứng đầu danh sách ứng viên bộ trưởng tư pháp. Theo CNN, ông Trump xem bộ trưởng tư pháp là vị trí quan trọng nhất trong chính quyền. Ông Schmitt đã giúp ông Trump chuẩn bị cho các cuộc tranh luận với ông Biden và bà Harris, phát biểu tại đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa và cũng đã xuất hiện tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (Florida) cùng ông Trump trong đêm bầu cử.

Đến nay, ông Trump chỉ mới cho biết sẽ bổ nhiệm người quản lý chiến dịch tranh cử của mình là bà Susie Wiles làm chánh văn phòng Nhà Trắng. Về vị trí ngoại trưởng, Đài CBS dẫn các nguồn tin cho hay ông Trump đang cân nhắc Thượng nghị sĩ Marco Rubio từ bang Florida và cựu Giám đốc Tình báo quốc gia Richard Grenell, bên cạnh những ứng viên khác.