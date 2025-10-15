Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ông Trump: 'Tôi nghĩ mình sẽ không được lên thiên đường'
Video Thế giới

La Vi
La Vi
15/10/2025 19:06 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ám chỉ rằng ông khó có thể lên thiên đường dù đã nỗ lực hòa giải giữa Israel và Hamas.

Trong chuyến bay của ông trên Không lực Một đến Israel vào hôm 12.10, phóng viên của Fox News đã nhắc lại bình luận của ông Trump rằng ông hy vọng việc giúp chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine sẽ giúp ông được lên thiên đường. Phóng viên này đặt câu hỏi liệu việc chấm dứt chiến tranh ở Gaza có giúp ông lên thiên đường hay không.

Ông Trump trả lời rằng đó là một lời nói đùa. Tổng thống Mỹ nói: "Tôi không nghĩ có điều gì có thể đưa tôi lên thiên đường. Tôi nghĩ có lẽ tôi không phải là người được lên thiên đường. Ngay lúc này tôi có thể đang ở trên thiên đường rồi, vì chúng ta đang bay trên chuyên cơ Không lực Một. Tôi không chắc mình có thể lên thiên đường hay không, nhưng tôi đã giúp cuộc sống của rất nhiều người tốt đẹp hơn".

Sau đó, ông Trump khoe năng lực đàm phán của mình, tuyên bố rằng cuộc xung đột giữa Israel và Hamas sẽ là "cuộc chiến thứ tám mà tôi đã giải quyết".

Ông Trump: 'không gì có thể đưa tôi lên thiên đường' - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo giới trên chuyến bay Không lực Một

ẢNH: REUTERS

Hôm 13.10, Hamas đã trả tự do cho 20 con tin Israel còn lại để đổi lấy khoảng 2.000 tù nhân Palestine. Quân đội Israel trước đó đã dừng các hoạt động tấn công và rút khỏi một số khu vực ở Dải Gaza.

Cuối giờ cùng ngày, ông Trump và các nhà lãnh đạo Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký một tuyên bố tại Sharm el-Sheikh, trên Bán đảo Sinai của Ai Cập, ủng hộ lệnh ngừng bắn và con đường hướng tới "các thỏa thuận hòa bình toàn diện và lâu dài".

Kế hoạch hòa bình 20 điểm của ông Trump kêu gọi Gaza trở thành "khu vực phi cực đoan, không khủng bố". Mặc dù Hamas đã đồng ý với thỏa thuận trao đổi tù nhân được nêu trong kế hoạch, nhưng họ đã từ chối giải giáp hoặc chuyển giao quyền lực tại vùng đất Palestine này. Cho đến nay, Israel vẫn chưa cam kết rút quân hoàn toàn khỏi dải Gaza.

Trump Tổng thống Trump chiến tranh gaza Đàm phán hòa bình
Xem thêm bình luận