Ông Trump tuyên bố sẽ bắn chìm tàu rải thủy lôi ở eo biển Hormuz

Tổng thống Donald Trump hôm 23.4 cho biết ông đã ra lệnh cho Hải quân Mỹ "nổ súng tiêu diệt" bất kỳ tàu Iran nào thả thủy lôi tại eo biển Hormuz.

Nhưng ông không đề cập đến các phương tiện khác mà Iran đã sử dụng để phong tỏa vận tải biển như tàu cao tốc, tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

Bài đăng trên Truth Social của ông Trump được đưa ra sau khi Iran phô diễn năng lực kiểm soát của mình đối với eo biển Hormuz, công bố video cảnh lực lượng đặc nhiệm của nước này đột kích một tàu chở hàng lớn, sau khi các cuộc đàm phán hòa bình gần đây đổ vỡ.

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh, Iran đã phong tỏa hiệu quả eo biển đối với các tàu không phải của mình.

Video được cho là ghi lại cảnh bắt giữ tàu container MSC Francesca và Epaminondas tại eo biển Hormuz ẢNH: REUTERS

Giữa những nỗ lực ngoại giao để nối lại đàm phán hòa bình, Reuters hôm 23.4 dẫn một nguồn tin cấp cao Iran cho biết nước này có thể xem xét tham dự một cuộc họp tại Pakistan, nhưng chỉ với điều kiện lệnh phong tỏa của Mỹ được dỡ bỏ và các tàu Iran bị chiếm giữ được thả.

Trong khi đó, ông Trump nói rằng chính Washington mới là bên nắm "toàn quyền kiểm soát" eo biển, mà ông mô tả là "'Đã được phong tỏa chặt chẽ', cho đến khi Iran có thể đạt được một thỏa thuận!!!".

Tuy nhiên, theo công ty phân tích dữ liệu Vortexa, lệnh phong tỏa của Mỹ đã không ngăn cản được việc Iran tự sử dụng eo biển.

Hôm 21.4, ông Trump đã không thực hiện lời đe dọa nối lại các cuộc tấn công vào Iran khi lệnh ngừng bắn sắp kết thúc, nhưng ông vẫn duy trì lệnh phong tỏa cảng của Iran.

Lệnh ngừng bắn chưa được gia hạn chính thức.