Ông Trump ủng hộ tỉ phú Elon Musk mua TikTok

"Tôi sẽ sẵn lòng nếu cậu ấy muốn mua nó", Tổng thống Trump trả lời về khả năng tỉ phú Elon Musk mua TikTok. "Tôi đã gặp những người chủ của TikTok, những ông chủ lớn. Vì thế, điều tôi đang nghĩ để nói với ai đó là hãy mua nó và trao lại một nửa cho Mỹ", ông Trump nói thêm, theo Reuters.

Tỉ phú Elon Musk phát biểu tại nhà thi đấu Capital One ở Washington D.C hôm 20.1 ẢNH: AFP

Khi được hỏi có cài đặt TikTok trên điện thoại chưa, Tổng thống Trump nói chưa nhưng có thể sẽ cài. "Chúng tôi đã thắng lá phiếu của người trẻ. Tôi cho là tôi thắng ở khu vực đó nhờ TikTok. Nên tôi giữ một vị trí ấm áp trong tim cho TikTok", vị tổng thống nói. Tờ USA Today dẫn kết quả khảo sát sau bỏ phiếu cho thấy cựu Phó tổng thống Kamala Harris giành 54% số phiếu của cử tri dưới 30 tuổi trong khi ông Trump chỉ giành 43%.

Chính quyền tiền nhiệm của ông Trump đã ban hành luật do quốc hội thông qua, yêu cầu công ty mẹ ByteDance phải thoái vốn hoặc TikTok sẽ bị cấm tại Mỹ. Lệnh cấm được ban hành do lo ngại Trung Quốc khai thác ứng dụng này để do thám người Mỹ hoặc gây ảnh hưởng ý kiến dư luận thông qua thu thập dữ liệu và can thiệp nội dung. TikTok đã bác bỏ các cáo buộc này.

Lệnh cấm có hiệu lực hôm 19.1 nhưng ông Trump ngày 20.1 ký lệnh hành pháp hoãn thi hành thêm 75 ngày. Tính đến chiều 21.1, người dùng Mỹ vẫn có thể sử dụng TikTok nhưng không thể tải xuống từ các kho ứng dụng Apple và Android.

Ông Elon Musk từng nói về môi trường kinh doanh bất cân xứng giữa Mỹ và Trung Quốc, khi TikTok được hoạt động tại Mỹ trong khi mạng xã hội X của ông bị cấm tại Trung Quốc.

"Tôi từng phản đối lệnh cấm TikTok trong một thời gian dài bởi nó đi ngược với tự do ngôn luận. Điều đó nói lên rằng tình hình hiện tại là không cân bằng khi TikTok được phép hoạt động tại Mỹ nhưng X thì không được hoạt động tại Trung Quốc", ông Musk nói hôm cuối tuần qua.

Nhiều bên khác được cho là đang tìm cách mua lại TikTok như công ty khởi nghiệp Perplexity AI hay tỉ phú Kevin O'Leary của chương trình Shark Tank Mỹ.