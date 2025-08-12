Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Trump và ông Netanyahu cãi vã qua điện thoại về Gaza

Vi Trân
Vi Trân
12/08/2025 09:00 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã tranh cãi gay gắt với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau khi ông Netanyahu bác bỏ những hình ảnh cho thấy trẻ em ở Gaza đang bị bỏ đói.

Cuộc điện đàm riêng tư giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Benjamin Netanyahu, được cho là diễn ra vào ngày 28.7, đã nhanh chóng biến thành tranh cãi nảy lửa giữa hai nhà lãnh đạo, theo The Independent ngày 11.8.

Cuộc thảo luận căng thẳng này diễn ra trong bối cảnh Mỹ lo ngại về Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF), tổ chức cứu trợ do Mỹ và Israel hỗ trợ, theo lời một số quan chức nói với NBC News.

Ông Trump và ông Netanyahu tranh cãi gay gắt qua điện thoại về Gaza - Ảnh 1.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hồi năm 2020

ẢNH: REUTERS

Ngày 27.7, ông Netanyahu tham dự một sự kiện ở Jerusalem và tuyên bố rằng: "Không có chính sách bỏ đói nào ở Gaza. Và ở Gaza cũng không có nạn đói".

Ngày hôm sau, trong chuyến công du tới Scotland, ông Trump phản bác, nói rằng ông đã thấy những bức ảnh trẻ em ở Gaza "trông rất đói khát", đồng thời nhấn mạnh khu vực này đang phải chịu cảnh "đói thật sự" và "chuyện này không thể giả mạo được".

Điều đó khiến ông Netanyahu yêu cầu được gọi điện trao đổi với Tổng thống Mỹ và họ được kết nối chỉ vài giờ sau đó, theo NBC News.

Trong cuộc gọi, ông Netanyahu khẳng định không có nạn đói ở Gaza và cáo buộc Hamas đã dựng lên câu chuyện này. Ông Trump ngắt lời và bắt đầu lớn tiếng, nói rằng ông không muốn nghe những tuyên bố cho rằng nạn đói là giả, và cho biết các nhân viên của ông đã đưa ra bằng chứng cho thấy trẻ em thực sự đang chết đói.

Ông Trump nói ưu tiên hàng đầu ở Gaza là cung cấp lương thực

Văn phòng Thủ tướng Israel nhanh chóng phủ nhận thông tin về việc xảy ra tranh cãi gay gắt giữa hai nhà lãnh đạo.

"Báo cáo cho rằng có một cuộc cãi vã giữa Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Trump hoàn toàn là tin giả", Văn phòng ông Netanyahu ra thông cáo hôm 9.8.

Một người phát ngôn Nhà Trắng sau đó cũng từ chối bình luận về các cuộc trao đổi riêng tư của Tổng thống Trump, cho biết nhà lãnh đạo đang tập trung vào việc đưa tất cả con tin trở về và giúp người dân ở Gaza có đủ ăn.

Một cựu quan chức Mỹ được thông báo về cuộc gọi cho biết đây là "cuộc trao đổi thẳng thắn, chủ yếu một chiều về tình hình viện trợ nhân đạo", trong đó ông Trump "là người nói gần như toàn bộ thời gian".

Cuộc gọi này đã dẫn đến việc Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff đến Israel để gặp Thủ tướng Netanyahu vào ngày 31.7 và sau đó một ngày đến Gaza để thị sát tình hình.

Khám phá thêm chủ đề

