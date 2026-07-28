Ông Trump xem thường khả năng Nga hỗ trợ Iran

Tin liên quan Yemen căng thẳng khi Houthi tấn công Ả Rập Xê Út, đe dọa tuyến hàng hải Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận ngày 27.7 tuyên bố sẵn sàng đối phó với bất kỳ động thái leo thang căng thẳng nào từ lực lượng Houthi, sau khi nhóm vũ trang này tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào Ả Rập Xê Út. Tên lửa Kheibar Shekan của Iran vì sao nguy hiểm? Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Iran Mỹ nga Tổng thống Trump Tổng thống Putin Nhà Trắng Sergei Lavrov phương Tây Venezuela Washington Moscow trung quốc Tehran UKRAINE Eo biển Hormuz Trung Đông xung đột Tổng thống Zelensky đồng minh vùng vịnh
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