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Ông Trump xem thường khả năng Nga hỗ trợ Iran
Video Thế giới

Ông Trump xem thường khả năng Nga hỗ trợ Iran

Trúc Huỳnh - Vi Trân
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ trực tiếp hỏi Tổng thống Nga Vladimir Putin về đồn đoán Moscow giúp đỡ Iran trong việc tấn công căn cứ Mỹ tại Trung Đông.

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