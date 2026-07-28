Tên lửa Kheibar Shekan của Iran vì sao nguy hiểm?

Kheibar Shekan là một tên lửa đạn đạo tầm trung, được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) công bố vào năm 2022. Nó thuộc dòng tên lửa nhiên liệu rắn Fateh và đã trở thành một trong những phát triển tiên tiến nhất trong chương trình tên lửa của Iran.

Theo tuyên bố của Iran, tên lửa này có tầm bắn khoảng 1.450 km. Điều này cho phép nó có khả năng tấn công các mục tiêu trên một phần lớn khu vực Trung Đông.

Kheibar Shekan sử dụng hệ thống đẩy nhiên liệu rắn, nhờ đó tên lửa có khả năng sẵn sàng triển khai cao và có thể nhanh chóng di chuyển sau khi sử dụng.

Ưu điểm cơ động

Kheibar Shekan có tính cơ động cao, có thể được phóng từ các bệ phóng di động, khiến việc phát hiện và phá hủy các tổ hợp trước khi phóng trở nên khó khăn hơn.

Đối với các hệ thống tên lửa hiện đại, triển khai nhanh chóng đã trở thành một trong những yếu tố quan trọng. Ngay cả một tên lửa dẫn đường chính xác cũng sẽ bị hạn chế hiệu quả nếu bệ phóng dễ dàng bị phát hiện và phá hủy.

Các nhà phân tích lưu ý rằng việc phát triển các hệ thống tên lửa di động là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Iran - tạo ra một hệ thống cho phép nước này duy trì khả năng tấn công bất chấp các biện pháp đối phó của kẻ thù.

Đầu đạn khó đánh chặn

Đầu đạn của tên lửa Kheibar Shekan được cho là có khả năng thay đổi quỹ đạo trong giai đoạn cuối hành trình bay. Công nghệ như vậy có thể gây khó khăn cho các hệ thống phòng thủ chống tên lửa thường được thiết kế cho các quỹ đạo đạn đạo có thể dự đoán được.

Tên lửa Kheibar Shekan được trưng bày tại một cuộc duyệt binh ở Tehran (Iran) ẢNH: AFP

Theo các nguồn tin của Iran, tên lửa này được trang bị đầu đạn nặng khoảng 550 kg. Đồng thời, rất khó để xác minh độc lập tất cả các đặc điểm đã nêu, vì phần lớn thông tin về hệ thống tên lửa của Iran đến từ các tuyên bố chính thức của Tehran.

Các chuyên gia quân sự lưu ý rằng ngay cả các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa hiện đại cũng không đảm bảo khả năng bảo vệ tuyệt đối chống lại tên lửa đạn đạo. Đó là lý do tại sao các quốc gia rất chú trọng đến việc phát triển các hệ thống cảnh báo sớm và phòng thủ đa tầng.

Chi phí chênh lệch

Ngoài các đặc điểm kỹ thuật, giới phân tích quân sự cũng quan tâm đến tỷ lệ chi phí giữa phương tiện tấn công và phòng thủ. Tên lửa Kheibar Shekan của Iran gây ra vấn đề không chỉ vì tầm bắn hay khả năng cơ động, mà còn vì giá thành ước tính của tên lửa Iran thấp hơn đáng kể so với chi phí của nhiều tên lửa đánh chặn phương Tây.

Để so sánh, một tên lửa đánh chặn SM-6 của Hải quân Mỹ có giá khoảng 4-5 triệu USD, và một tên lửa PAC-3 MSE dành cho hệ thống Patriot có giá khoảng 4-6 triệu USD/quả.

Ngược lại, theo ước tính của các nhà phân tích, chi phí của một tên lửa Iran có thể thấp hơn nhiều. Điều này tạo ra vấn đề gọi là “sự cạn kiệt chi phí của hệ thống phòng không”: ngay cả việc đánh chặn thành công mọi mục tiêu cũng có thể đòi hỏi phải chi tiêu nhiều loại đạn dược đắt tiền hơn đáng kể.

Tình huống tương tự đã được quan sát thấy trong các cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) rẻ tiền hơn. Bên phòng thủ thường buộc phải sử dụng tên lửa phòng không đắt tiền để phá hủy các mục tiêu tương đối rẻ tiền. Trong trường hợp sử dụng tên lửa cùng với UAV trên quy mô lớn, điều này có thể tạo thêm áp lực lên kho dự trữ tên lửa đánh chặn và hậu cần của hệ thống phòng thủ.

Đó là lý do tại sao các quân đội hiện đại không chỉ phát triển các hệ thống tên lửa đắt tiền mà còn cả các biện pháp đối phó rẻ hơn - đặc biệt là các hệ thống tầm ngắn, phương tiện tác chiến điện tử và công nghệ laser.