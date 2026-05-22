Mỹ hao hụt một nửa số tên lửa đánh chặn để bảo vệ Israel trước Iran
Thế giới

Trúc Huỳnh
22/05/2026 18:44 GMT+7

Theo các báo cáo, Mỹ đã hao tổn đến một nửa số đạn tên lửa chống tên lửa đạn đạo mà nước này có để bảo vệ Israel trước các cuộc tấn công của Iran.

Theo một bài báo của tờ Washington Post, các đánh giá của Bộ Quốc phòng Mỹ đã làm dấy lên lo ngại về năng lực còn lại của Mỹ để đáp trả các mối đe dọa quân sự tiềm tàng khác, khi tổn thất trong cuộc chiến của Mỹ với Iran tiếp tục gia tăng.

Để bảo vệ Israel, Mỹ đã phóng khoảng một nửa tổng số tên lửa đánh chặn THAAD trong kho vũ khí của mình. Ngoài số 200 tên lửa đánh chặn THAAD, Mỹ cũng đã bắn hơn 100 tên lửa đánh chặn SM-3 và SM-6. Trong khi đó, Israel đã khai hỏa 100 tên lửa đánh chặn Arrow và khoảng 90 tên lửa đánh chặn David’s Sling.

Một quan chức Mỹ cho biết “Tổng cộng, Mỹ đã bắn thêm khoảng 120 tên lửa đánh chặn và đối phó với số lượng tên lửa của Iran gấp đôi”.

Việc nguồn lực quốc phòng của Mỹ nhanh chóng cạn kiệt được cho là đã gây lo ngại cho các đồng minh truyền thống vốn phụ thuộc vào khả năng răn đe của Washington, như Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Spruance phóng tên lửa Tomahawk trong khuôn khổ Chiến dịch Epic Fury, tại một địa điểm không được tiết lộ, ngày 28.2.2026

Ông Sean Parnell, người phát ngôn của Lầu Năm Góc, nói với tờ Washington Post rằng “Cả Israel và Mỹ đều chịu gánh nặng phòng thủ là như nhau. Tên lửa đánh chặn đạn đạo chỉ là một công cụ trong một mạng lưới rộng lớn các hệ thống và khả năng tạo nên một mạng lưới phòng không tích hợp và nhiều lớp”.

Trong một tuyên bố với tờ Washington Post, người phát ngôn của Đại sứ quán Israel tại Washington cho biết cuộc chiến “mang lại lợi ích cho cả hai nước và các đồng minh của họ”. Người này nói thêm rằng “Mỹ không có đối tác nào khác có ý chí quân sự, sự sẵn sàng, lợi ích chung và khả năng như Israel”.

Sau khi phát động các cuộc tấn công đầu tiên vào Iran vào cuối tháng 2, Tổng thống Donald Trump đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội khi những người ủng hộ ông cáo buộc tổng thống đã từ bỏ khẩu hiệu “Nước Mỹ trên hết”, và bị Israel lôi kéo vào một cuộc chiến trên đất nước khác.

Vài ngày sau các cuộc tấn công đầu tiên, Ngoại trưởng Marco Rubio cho rằng Mỹ đã hành động sau khi được Tel Aviv thông báo rằng Iran sẽ tấn công. Sau đó, ông đã rút lại phát ngôn này.

Mặc dù trong những tháng gần đây, ông Trump liên tục tuyên bố chiến tranh có thể sớm kết thúc, thực tế xung đột vẫn tiếp diễn. Việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz - gây tắc nghẽn nguồn cung dầu và khiến giá năng lượng toàn cầu tăng vọt - là nguồn cơn gây sự thất vọng sâu sắc ở Washington.

Một thỏa thuận ngừng bắn đang có hiệu lực khi hai nước tìm cách chấm dứt cuộc chiến. Nhưng ông Trump đã nói trong những ngày gần đây rằng ông sẵn sàng khởi động lại các hoạt động quân sự chống lại Iran nếu các cuộc đàm phán hòa bình thất bại.

Ông nói “Hãy tin tôi, nếu chúng ta không nhận được câu trả lời đúng đắn, mọi chuyện sẽ kết thúc rất nhanh. Tất cả chúng ta đều sẵn sàng”. Ông nói thêm rằng ông có thể sẵn sàng chờ “vài ngày”.

