Ông Trump xoay xở đối phó rắc rối pháp lý

Đài ABC News ngày 31.8 đưa tin tòa án tại New York (Mỹ) vừa bác bỏ kiến nghị từ các luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump về việc chuyển lên tòa án liên bang xét xử vụ ông chi tiền bịt miệng một cựu diễn viên phim người lớn. Nỗ lực của phía ông Trump, được cho là chiến thuật nhằm trì hoãn phiên tuyên án dự kiến diễn ra ngày 18.9, đang vướng trở ngại mới.



Rắc rối đeo bám

Tòa án ra quyết định từ chối hôm 30.8 vì cho rằng đề nghị của cựu tổng thống là "thiếu sót". Hồ sơ bị trả lại một phần vì các luật sư không đính kèm văn bản cho phép của tòa án hay của công tố viên. Trong một đơn thư riêng gửi đến thẩm phán Juan Merchan, chủ tọa vụ án, các luật sư của ông Trump đã thông báo ý định đưa vụ án sang tòa án liên bang và kêu gọi ông Merchan hoãn phiên tuyên án. Các luật sư Todd Blanche và Emil Bove cho rằng không có lý do chính đáng nào để tuyên án ông Trump trước cuộc bầu cử tổng thống ngày 5.11.

Ông Trump cùng luật sư Todd Blanche ra tòa ở New York hôm 23.4 ẢNH: REUTERS

Hồi tháng 5, ông Trump bị tuyên bố phạm 34 tội về làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu khoản tiền chi cho cựu diễn viên phim người lớn Stormy Daniels. Số tiền được chi trước cuộc bầu cử năm 2016, được cho là nhằm che giấu mối quan hệ trước đó của ông với bà Daniels. Ông Trump đã tuyên bố kháng án. Các luật sư của ông Trump cho rằng việc cựu tổng thống mới đây bị truy tố lại trong vụ án can thiệp bầu cử cho thấy cần bãi bỏ vụ án tại New York, dựa trên quyền miễn trừ của tổng thống theo phán quyết của tòa án tối cao. Trong vụ án can thiệp bầu cử, công tố viên đặc biệt Jack Smith hôm 27.8 truy tố ông Trump trong cáo trạng mới được điều chỉnh.

Bên cạnh vụ án can thiệp bầu cử liên bang, ông Trump còn đối diện vụ án can thiệp bầu cử năm 2020 ở bang Georgia. Ngoài ra, ông Smith còn đang thúc giục tòa phúc thẩm khôi phục vụ án tài liệu mật đối với cựu tổng thống.

Tranh cãi với phe Dân chủ

Bên cạnh những rắc rối pháp lý, ông Trump còn bị phe Dân chủ tìm cách đưa vụ nhân viên của ông xô đẩy với nhân viên Nghĩa trang quốc gia Arlington (Virginia) hôm 26.8 thành một vấn đề lớn hơn, khi cáo buộc rằng đó là một ví dụ cho việc xưa nay ông hay xem thường các cựu binh, theo tờ The Guardian.

Quân đội Mỹ chỉ trích chiến dịch tranh cử của ông Trump sau khi phái đoàn ông đẩy một nữ nhân viên nghĩa trang do người này ngăn cản chụp ảnh ông Trump. Thời điểm đó, ông Trump dự lễ đặt vòng hoa trước mộ một binh sĩ thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát tại Kabul khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan vào năm 2021. Nữ nhân viên trên hành động theo quy định của nghĩa trang, vốn cấm chụp ảnh và quay phim. Chiến dịch của ông Trump sau đó đăng những hình ảnh ông cùng gia đình binh sĩ thiệt mạng, được chụp tại nghĩa trang, kèm các thông điệp tuyên truyền.

"Nghĩa trang quốc gia Arlington không phải là nơi chụp ảnh cho chiến dịch tranh cử. Đó là nơi an nghỉ thiêng liêng của những người Mỹ yêu nước", theo Hạ nghị sĩ Dân chủ Mikie Sherill, cựu phi công trực thăng hải quân.

Sau đó, theo tờ The Hill, ông Trump khẳng định mình không làm thế để thu hút sự chú ý vì ông "đã được rất nhiều người biết đến". Ông cáo buộc Tổng thống Joe Biden phải chịu trách nhiệm về cái chết của các quân nhân do cách xử lý việc rút quân khỏi Afghanistan, đồng thời gọi đó là "nỗi hổ thẹn". Trong một động thái khác, ông Trump cho biết mình sẽ bỏ phiếu phản đối việc điều chỉnh hiến pháp bang Florida với nội dung ghi nhận quyền phá thai và hủy lệnh cấm phá thai sau 6 tuần.