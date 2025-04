Ông Yoon Suk Yeol hầu tòa hình sự

Hãng Yonhap đưa tin ông Yoon đã đến trụ sở Tòa án quận trung tâm Seoul và được đưa vào bằng lối đi ngầm nhằm tránh thu hút sự chú ý của công chúng.

Phiên xét xử bắt đầu vào lúc 10 giờ (giờ địa phương). Ông Yoon ngồi ở hàng ghế bị cáo trong bộ vest màu xanh. Tòa ra lệnh cấm quay phim và chụp ảnh trong phòng xử án.

Cũng tại phiên tòa, 2 sĩ quan quân đội Hàn Quốc sẽ đưa lời khai với tư cách nhân chứng.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol vẫy tay với người ủng hộ khi rời dinh tổng thống ngày 11.4 ẢNH: REUTERS

Theo The Korea Herald, một bộ phận công chúng đã bất bình trước việc tòa không công khai phiên xét xử ông Yoon, điều khác biệt so với khi các cựu tổng thống Hàn Quốc trước đây hầu tòa hình sự. Tòa án không đưa ra lý do cụ thể cho việc cấm quay phim chụp ảnh. Người phát ngôn Lee Geon-tae từ đảng Dân chủ (DP) đối lập chỉ trích các quyết định của tòa có phần ưu tiên ông Yoon là thiếu minh bạch và tính hợp pháp.

Ông Yoon Suk Yeol đối mặt với các cáo buộc nổi loạn sau khi ban hành thiết quân luật tháng 12.2024. Vào ngày 4.4, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã giữ quyết định luận tội ông Yoon từ quốc hội, qua đó phế truất chức tổng thống Hàn Quốc.

Sau khi bị phế truất, ông Yoon rời khỏi dinh tổng thống và trở về nhà riêng tại Seoul, cách trụ sở tòa án 10 phút đi bộ.

Các chuyên gia pháp lý cho rằng ông Yoon và đội ngũ luật sư nhiều khả năng sẽ phủ nhận các cáo buộc tại phiên tòa ngày 14.4, giữ lập trường tương tự phiên điều trần hồi tháng 2. Theo đó, đội ngũ ông Yoon có thể lặp lại những tuyên bố trước đây rằng ban hành thiết quân luật là quyết định nhằm chống lại một cuộc khủng hoảng quốc gia.

Trước đây, cố Tổng thống Hàn Quốc Chun Doo-hwan từng bị kết án tử hình, sau đó giảm xuống còn chung thân. Ông được cố Tổng thống Kim Young-sam ân xá vào năm 1997, sau khi ngồi tù 2 năm.