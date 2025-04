Hàn Quốc phế truất ông Yoon Suk Yeol

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 4.4 tuyên bố giữ nguyên quyết định luận tội từ quốc hội, qua đó phế truất Yoon Suk Yeol, 4 tháng sau khi ông ban bố thiết quân luật ngắn ngủi kéo theo nhiều xáo trộn trên chính trường nước này. Phán quyết trên có hiệu lực ngay lập tức và Hàn Quốc sẽ tổ chức cuộc bầu cử bất thường để chọn người kế nhiệm ông Yoon, theo Yonhap.

Ông Yoon Suk Yeol rời nơi giam giữ hôm 8.3 Ảnh: Reuters

An ninh nghiêm ngặt

Phiên tòa sáng 4.4 được bố trí an ninh nghiêm ngặt, với đoạn đường 150 m trước tòa được phong tỏa. Bán kính khoảng 1,8 km xung quanh tòa là vùng cấm bay, được lực lượng an ninh bố trí thiết bị vô hiệu hóa máy bay không người lái. Tám thẩm phán Tòa án Hiến pháp được đội ngũ an ninh bảo vệ nghiêm ngặt. Chưa hết, đội ngũ luật sư của ông Yoon cho biết thân chủ không ra tòa để nghe phán quyết, do xem xét yếu tố trật tự và an ninh công cộng.

Tại phiên tòa, quyền Chánh án Tòa án Hiến pháp Moon Hyung-bae cho rằng ông Yoon vi phạm quyền hiến định, gây tổn hại sự ổn định của Hàn Quốc khi ban bố thiết quân luật hôm 3.12.2024. Tòa nhấn mạnh ông Yoon phạm pháp khi điều động quân đội đến trụ sở quốc hội để ngăn các nghị sĩ hủy thiết quân luật. Ngoài ra, thẩm phán cho biết vụ luận tội không sai về thủ tục như cáo buộc từ các luật sư của ông Yoon. Việc tách cáo buộc nổi loạn khỏi vụ luận tội là hợp lệ, theo tòa án. Tòa phán quyết phế truất ông Yoon và Thủ tướng Han Duck-soo sẽ tiếp tục giữ chức quyền tổng thống đến khi bầu ra tổng thống mới.

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc phế truất Tổng thống Yoon Suk Yeol

Sau phán quyết, ông Yoon chia sẻ vinh dự được phụng sự đất nước và bày tỏ lòng biết ơn tới tất cả những người đã ủng hộ và cổ vũ, dù ông còn nhiều thiếu sót. "Tôi rất xin lỗi và hối hận vì không thể đáp ứng kỳ vọng của các bạn", Đài YTN trích lời ông Yoon phát biểu trong thông điệp được các luật sư của ông công bố. Chánh văn phòng tổng thống Chung Jin-suk, Cố vấn An ninh quốc gia Shin Won-sik và 13 trợ lý khác của ông Yoon xin từ chức sau phán quyết.

Bầu cử sớm

Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền tại Hàn Quốc ra thông cáo cho biết họ "khiêm tốn chấp nhận" quyết định phế truất ông Yoon. Lãnh đạo lâm thời của PPP Kwon Young-se nói rằng đảng nhận hoàn toàn trách nhiệm vì chưa thể hoàn thành nhiệm vụ với tư cách đảng cầm quyền, nhấn mạnh việc tôn trọng quyết định của tòa "là cách duy trì nền dân chủ và pháp quyền". Trong khi đó, luật sư của ông Yoon cáo buộc phán quyết của tòa mang tính chính trị. Đảng Dân chủ đối lập chính tại Hàn Quốc hoan nghênh quyết định trên của tòa là "chiến thắng của nhân dân", đồng thời cho rằng ông Yoon và PPP nên xin lỗi người dân.

Quyền Tổng thống Han tuyên bố sẽ duy trì sự ổn định để tránh tạo ra khoảng trống trong ngoại giao và an ninh quốc gia sau khi ông Yoon bị phế truất. "Tôi cũng sẽ làm mọi thứ trong thẩm quyền của mình để đảm bảo không có sự gián đoạn nào trong việc giải quyết các vấn đề cấp bách như tranh chấp thương mại và duy trì vững chắc trật tự công cộng để người dân của chúng ta cảm thấy an toàn và an ninh", ông nói thêm. Ông kêu gọi các quan chức an ninh duy trì "thế trận sẵn sàng" nhằm đối phó khả năng có sự khiêu khích và tuyên truyền từ CHDCND Triều Tiên.

Ông Han sẽ tiếp tục nắm tạm quyền cho đến khi Hàn Quốc bầu chọn ra tổng thống mới trong vòng 60 ngày tới. Ông cam kết làm mọi thứ để đảm bảo việc chuyển giao suôn sẻ cho lãnh đạo kế tiếp, đồng thời kêu gọi chính giới và quốc hội "gạt bỏ bất đồng" và cùng nhau "đoàn kết, sáng suốt" vì tương lai đất nước. Reuters dẫn lời Ủy ban Bầu cử Hàn Quốc cho hay những ứng viên tổng thống có thể đăng ký từ ngày 4.4 và bắt đầu chiến dịch tranh cử.