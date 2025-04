Ông Yoon Suk Yeol xin lỗi sau khi bị phế truất

Trưa 4.4, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol lần đầu lên tiếng sau khi bị phế truất vào sáng cùng ngày. Đài truyền hình YTN trích lời ông Yoon nói trong thông điệp được các luật sư của ông công bố rằng ông rất vinh dự khi được phụng sự đất nước và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới tất cả mọi người đã ủng hộ và cổ vũ ông, dù ông còn nhiều thiếu sót.

"Tôi rất xin lỗi và hối hận vì không thể đáp ứng được kỳ vọng của các bạn", ông Yoon nói, hứa sẽ luôn cầu nguyện cho đất nước và nhân dân.

Ông Yoon Suk Yeol rời trại giam hôm 8.3 Ảnh: Reuters

Trước đó, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã giữ quyết định luận tội từ quốc hội, qua đó phế truất Tổng thống Yoon. Phán quyết của tòa có hiệu lực ngay lập tức và Hàn Quốc sẽ phải tổ chức cuộc bầu cử để tìm ra người kế nhiệm ông Yoon trong vòng 60 ngày. Thủ tướng Han Duck-soo sẽ tiếp tục giữ chức quyền tổng thống cho đến khi bầu ra tổng thống mới.

Theo tờ The Korea Herald, sau khi bị phế truất, ông Yoon bị mất các đặc quyền của tổng thống nhưng vẫn được bảo vệ an ninh như các cựu lãnh đạo khác.

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc phế truất Tổng thống Yoon Suk Yeol

Ông Yoon sẽ không được nhà nước bố trí trợ lý chính thức cũng như lái xe. Ông cũng không được nhận lương hưu, tương đương 95% lương của tổng thống. Bên cạnh đó, ông sẽ mất quyền được chôn cất tại nghĩa trang quốc gia sau khi qua đời, theo The Korea Times.

Đạo luật an ninh tổng thống của Hàn Quốc có điều khoản nêu rằng tổng thống và phu nhân hoặc phu quân sẽ được bảo vệ bởi các cận vệ tổng thống trong 10 năm sau khi nhiệm kỳ kết thúc. Nếu tổng thống rời nhiệm sở trước hạn chót nhiệm kỳ, do qua đời hoặc bị phế truất như trường hợp của ông Yoon, thời gian bảo vệ bị rút ngắn còn 5 năm. Tuy nhiên, thời hạn bảo vệ có thể được gia tăng thêm 5 năm nữa nếu lãnh đạo cơ quan an ninh tổng thống thấy cần thiết.

Việc bảo vệ gồm tuần tra quanh nơi ở của cựu tổng thống. Các quan chức cũng có thể hỗ trợ bảo vệ trong việc di chuyển đường bộ và đường không nếu cần, dựa trên đề nghị của cựu tổng thống.

Nếu ông Yoon Suk Yeol bị bắt liên quan một cuộc điều tra hình sự trong thời gian nói trên, việc bảo vệ sẽ bị tạm đình chỉ trong thời gian ông bị giam giữ. Hiện tại, vị cựu tổng thống đang đối diện cuộc điều tra hình sự, gồm cáo buộc phản quốc liên quan việc ban bố thiết quân luật.