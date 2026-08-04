OpenAI có 1 tỉ người dùng nhưng vẫn chưa giải được bài toán lợi nhuận

Theo Techspot, OpenAI cho biết các mô hình của hãng hiện tiếp cận hơn 1 tỉ người dùng hoạt động và hơn 2 triệu doanh nghiệp. Tuy nhiên, OpenAI không nói rõ đây là số người dùng hằng tuần hay hằng tháng, nhưng trước đó từng công bố ChatGPT có hơn 900 triệu người dùng hoạt động mỗi tuần.

Theo dữ liệu được OpenAI chia sẻ, mức độ sử dụng ChatGPT còn tăng dần sau khi người dùng đăng ký. Sau sáu tháng, mỗi người gửi trung bình nhiều hơn khoảng 50% số tin nhắn mỗi ngày, đồng thời sử dụng công cụ cho số loại công việc nhiều gấp đôi so với giai đoạn đầu.

Tăng trưởng người dùng của ChatGPT diễn ra nhanh, trong khi OpenAI vẫn chịu áp lực lớn từ chi phí vận hành hạ tầng AI ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THEINFOMATION.COM

Những con số này cho thấy OpenAI đã xây dựng được một nền tảng người dùng lớn trong cả thị trường cá nhân lẫn doanh nghiệp. Tuy nhiên, quy mô sử dụng chưa đồng nghĩa với khả năng tạo lợi nhuận, đặc biệt khi phần lớn người dùng vẫn tiếp cận dịch vụ miễn phí.

Năm 2025, OpenAI đạt doanh thu 13,07 tỉ USD nhưng ghi nhận khoản lỗ 21 tỉ USD. Trong khoảng 900 triệu người dùng hoạt động hằng tuần ở thời điểm đó, chỉ khoảng 50 triệu người trả phí thuê bao. Khoảng cách lớn giữa số người dùng và số khách hàng trả tiền tiếp tục là một trong những thách thức tài chính của công ty.

GPT-5.6 được OpenAI giảm giá để mở rộng nhu cầu sử dụng

Ngày 30.7, OpenAI giảm 80% giá GPT-5.6 Luna. Mô hình này hiện có giá 0,2 USD cho mỗi 1 triệu token (đơn vị văn bản mà mô hình AI xử lý) đầu vào và 1,2 USD cho mỗi triệu token đầu ra, giảm từ mức lần lượt 1 USD và 6 USD.

OpenAI hiện cung cấp nhiều phiên bản GPT-5.6 phục vụ các nhu cầu khác nhau. Luna hướng đến chi phí thấp, Terra cân bằng giữa hiệu năng và giá thành, còn Sol là phiên bản cao cấp nhất với năng lực xử lý mạnh hơn.

OpenAI đồng thời bổ sung chế độ Fast (ưu tiên tốc độ phản hồi) cho Sol, cho tốc độ xử lý nhanh hơn tối đa 2,5 lần so với chế độ tiêu chuẩn. Đổi lại, người dùng phải trả mức phí gấp đôi. Công ty khẳng định chế độ này không làm giảm năng lực của mô hình.

Việc giảm giá Luna và Terra cũng ảnh hưởng đến cách tính mức sử dụng trong các gói trả phí của Codex và ChatGPT Work. Hai mô hình này sẽ tiêu tốn ít tín dụng hơn, trong khi giá thuê bao và hạn mức của từng gói không thay đổi.

OpenAI cho biết việc giảm giá được thực hiện nhờ các cải tiến về hiệu suất mô hình và hệ thống phục vụ. Trong một quy trình có con người giám sát, GPT-5.6 Sol đã tự viết lại và tối ưu các nhân GPU dùng trong môi trường sản xuất, góp phần giảm 20% chi phí phục vụ đầu cuối.

Dù vậy, giá thấp hơn có thể tiếp tục gây sức ép lên biên lợi nhuận nếu mức sử dụng tăng nhanh. Các gói thuê bao cố định cũng có nguy cơ không sinh lời khi người dùng khai thác dịch vụ với cường độ cao.

OpenAI vì thế đang đứng trước bài toán cân bằng giữa mở rộng thị phần, giảm chi phí cho khách hàng và kiểm soát khoản đầu tư lớn vào hạ tầng điện toán. Mốc 1 tỉ người dùng tạo lợi thế về quy mô, nhưng chưa đủ để giải quyết khoảng cách giữa tăng trưởng doanh thu và chi phí vận hành AI.